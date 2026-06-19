Метростроевцы показали новые кадры работы щита «Евдокия» в Нижнем Новгороде Общество

Метростроевцы поделились новыми кадрами со стройплощадки нижегородского метро.

Как сообщили в телеграм-канале «Метро НН», тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» работает в соответствии с регламентом. Первые 50−100 метров после старта щит проходит на пониженных скоростях. Такой режим необходим для плавного вывода комплекса из монтажной камеры котлована, прохождения стартового участка и настройки оборудования.

По данным строителей, к настоящему времени уже смонтированы 10 железобетонных колец постоянной высокоточной тоннельной обделки. Кроме того, специалисты установили шесть временных стартовых колец.

Метростроевцы также отмечают, что специалисты продолжают адаптироваться к работе с новым оборудованием. Машинисты тоннелепроходческого комплекса и операторы блокоукладчика осваивают индивидуальные особенности китайского ТПМК, а монтажники привыкают к новым технологическим решениям при сборке блоков тоннельной обделки.

Таким образом, проходка левого перегонного тоннеля в направлении площади Свободы продолжается в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на строительство метро в Нижнем Новгороде дополнительно направят почти 1,5 млрд рублей.

Фото: "МетроНН"/ Telegram