Штрафы за продажу вейпов будут достигать 1 млн рублей
Эксклюзив
Бриллианты нашли в паркете управления ФСБ
Эксклюзив
Почему мошенникам легче обмануть пожилых
Операторов БПЛА начнут готовить в парке «Швейцария»
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июня 2026 19:03
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из автосалона
19 июня 2026 18:26
В преддверии Дня медицинского работника депутаты и активисты «ЕР» поздравляют врачей
19 июня 2026 18:17
Поколение биоэкономики: итоги года работы ТехноЛабов «ЭкоУмно!» при поддержке Эн+
19 июня 2026 17:48
Нижегородцам разрешили купаться в 15 водоемах
19 июня 2026 17:25
Нижегородцы назвали любимые фильмы, книги и песни ко Дню отца
19 июня 2026 17:21
18 тысяч вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Нижегородской области
19 июня 2026 16:57
Смартфоны россиян внесут в единую базу IMEI: что это такое и чем грозит?
19 июня 2026 16:19
Первый в Нижегородской области центр здорового долголетия принял 200 человек
19 июня 2026 16:08
Нижегородские НКО получили более 100 млн рублей на социальные проекты
19 июня 2026 16:01
Старшеклассники со всей страны смогут пройти обучение в аграрной летней школе в Княгининском округе
Общество

Метростроевцы показали новые кадры работы щита «Евдокия» в Нижнем Новгороде

19 июня 2026 11:20 Общество

Метростроевцы поделились новыми кадрами со стройплощадки нижегородского метро.

Как сообщили в телеграм-канале «Метро НН», тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» работает в соответствии с регламентом. Первые 50−100 метров после старта щит проходит на пониженных скоростях. Такой режим необходим для плавного вывода комплекса из монтажной камеры котлована, прохождения стартового участка и настройки оборудования.

По данным строителей, к настоящему времени уже смонтированы 10 железобетонных колец постоянной высокоточной тоннельной обделки. Кроме того, специалисты установили шесть временных стартовых колец.

Метростроевцы также отмечают, что специалисты продолжают адаптироваться к работе с новым оборудованием. Машинисты тоннелепроходческого комплекса и операторы блокоукладчика осваивают индивидуальные особенности китайского ТПМК, а монтажники привыкают к новым технологическим решениям при сборке блоков тоннельной обделки.

Таким образом, проходка левого перегонного тоннеля в направлении площади Свободы продолжается в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на строительство метро в Нижнем Новгороде дополнительно направят почти 1,5 млрд рублей.

Фото: "МетроНН"/ Telegram

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Общественный транспорт Строительство
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2026 17:15
Трудинспекция проверяет задержку зарплат метростроевцам в Нижнем Новгороде
18 июня 2026 09:49
СК проверяет инцидент с беременной у стройки нижегородского метро
10 июня 2026 12:06
Сход №5 на «Чкаловской» в Нижнем Новгороде закрыли на ремонт
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных