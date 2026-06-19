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Общество

Один из сходов станции метро «Ленинская» закрыли на ремонт в Нижнем Новгороде

19 июня 2026 11:27 Общество
Один из сходов станции метро «Ленинская» закрыли на ремонт в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Плановый ремонт кровли начался на сходе №2 станции метро «Ленинская» в Нижнем Новгороде 19 июня. На время проведения работ сход будет закрыт для пассажиров, сообщили в Нижегородском метрополитене.

Вход и выход на первый вестибюль станции организован через сход №1 со стороны дома №4 по проспекту Ленина. Возле сходов размещены аншлаги с информацией о проведении ремонта и схемами обхода.

Для перехода через проспект Ленина пассажиры могут воспользоваться подуличным переходом через сходы №3 и №4.

В метрополитене подчеркнули, что ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ.

Ранее аналогичные работы начались на лестничном сходе №5 станции метро «Чкаловская» со стороны улицы Витебской.

Кроме того, в конце прошлого года после ремонта для пассажиров открыли сходы №4 и №6 станции метро «Заречная». Также был завершен ремонт кровли на сходе №3.

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Теги:
Метро Общественный транспорт Ремонтные работы
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