Гостям понравится: накануне туристического сезона МегаФон ускорил интернет в Городце Общество

Фото: Александр Воложанин

Инженеры оператора модернизировали телеком‑оборудование в самом древнем городе Нижегородской области, активировав высокочастотный диапазон. В результате проведённых работ в самых оживленных локациях города увеличилась емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла до 70 Мбит/с.

Богатая история, красочные изделия местных мастеров и удобный водный маршрут — добраться из областного центра на «Метеоре» можно всего за час — сделали Городец самым посещаемым среди малых городов области. Здесь постоянно проживают около 30 тысяч человек и ещё более 800 тысяч приезжают ежегодно в качестве туристов. Еще больше гостей ожидается после того, как Городец вошел в расширенный состав национального турмаршрута «Золотое кольцо России».

Специалисты МегаФона провели модернизацию телеком-оборудования в двух наиболее посещаемых локациях. Одна из них — в районе фабрики «Городецкая роспись», где регулярно проводят экскурсии для туристов, находится музей и магазин сувениров. Вторая — около набережной, куда по Волге прибывают большинство туристов, здесь расположены сразу восемь музеев и проходят основные культурные мероприятия.

Теперь пользователи смогут еще комфортнее общаться по телефону, получать государственные услуги и оплачивать счета, использовать цифровые сервисы, быстрее скачивать «тяжелые» файлы, делать онлайн-заказы и делиться впечатлениями, отправляя фото и видео своим близким. Удобней будет пользоваться навигатором и онлайн‑картами, что, важно для путешественников, которые приезжают в Городец самостоятельно.

«Сегодня около 90% всего объёма передачи данных в Городце приходится на скоростную сеть 4G. Модернизация оборудования стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности горожан и многочисленных путешественников. Мы постарались завершить работы в начале туристического сезона — максимальное число гостей в Городце ожидается в июле, когда здесь проходит День города и масштабный фестиваль народных художественных промыслов», — отметил директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Кроме модернизации существующего оборудования в Нижегородской области идет масштабная кампания по запуску новых базовых станций: они заработали в Арзамасе, Сарове, Семеновском и Сеченовском муниципальных округах. С начала года в регионе построено и модернизировано почти 300 телеком-объектов.