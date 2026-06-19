Ограничения ввели в нижегородском аэропорту «Чкалов» днем 19 июня Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова временно не принимает и не выпускает рейсы, сообщили в Росавиации.

Решение ограничить работу воздушной гавани связано с угрозой атаки БПЛА.

Чуть ранее в РСЧС региона проинформировали о введении режима беспилотной опасности. Граждан призывают сохранять спокойствие. В экстренных ситуациях можно звонить по каналу связи 112.