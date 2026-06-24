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Еще одну атаку украинских дронов отразили в Нижегородской области

24 июня 2026 20:48 Происшествия
Еще одну атаку украинских дронов отразили в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

Украинские беспилотники были перехвачены и уничтожены над Нижегородской областью в течение дня, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, с 7:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО сбили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня Нижегородская область уже подвергалась ударам ВСУ. Тогда над регионом были уничтожены 23 беспилотника.

Обломки дронов упали на территории большого Нижнего Новгорода, что привело к возгоранию жилого дома. В результате погибли два человека. Еще двоих мужчин госпитализировали, угрозы их жизни нет.

Кроме того, повреждения получили промышленный объект и несколько автомобилей.

После произошедшего СКР возбудил расследование по факту атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область.

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Теги:
беспилотники Минобороны
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