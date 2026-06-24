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Происшествия

Нижегородка перевела мошенникам более 1,5 млн рублей, чтобы их не похитили

24 июня 2026 19:55 Происшествия
Нижегородка перевела мошенникам более 1,5 млн рублей, чтобы их не похитили

Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников и лишилась более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина рассказала, что в мессенджере ей написал неизвестный, который сообщил, что злоумышленники якобы пытаются похитить ее сбережения по доверенности. Поверив, нижегородка взяла хранившиеся дома 1 590 000 рублей и через банкомат перевела их на продиктованный ей «безопасный» счет.

После этого мошенники предложили для дальнейших консультаций связаться по другому номеру телефона. В этот момент 58-летняя потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские устанавливают лица, причастные к совершению преступления, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что жительница Нижегородской области лишилась 4 миллионов рублей, помогая подруге.

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Теги:
Деньги Мошенничество Полиция
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