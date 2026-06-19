Нижегородские гостиницы приняли почти 2 млн постояльцев за год Общество

Почти 1,9 млн человек воспользовались коллективными средствами размещения в Нижегородской области за прошлый год. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 5,6%.

В настоящее время в регионе доступны различные варианты размещения для туристов и гостей: гостиницы, мотели, хостелы, санаторно-курортные учреждения и турбазы.

По данным Нижегородстата, в 2025 году количество таких объектов выросло на 12,9% по сравнению с 2024-м. Одновременно на 8,8% увеличился и номерной фонд.

В прошлом году на территории Нижегородской области работали 664 средства размещения. В них насчитывалось 20,1 тысячи номеров, рассчитанных более чем на 56 тысяч человек единовременного размещения.

Большинство гостей приезжали в регион с туристическими целями и для отдыха. Более четверти постояльцев составляли командированные.

Кроме того, 80,3 тысячи человек воспользовались средствами размещения в связи с обучением, а еще 60,7 тысячи гостей остановились в регионе для прохождения лечения.

Основную часть постояльцев составили граждане России. Вместе с тем за год гостиницы, санатории, базы отдыха и другие объекты размещения приняли 41,8 тысячи иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что спрос на персонал для гостиниц и кафе резко вырос в Нижегородской области.