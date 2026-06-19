Ольга Щетинина: «Мы стараемся создавать для ребят возможности для новых впечатлений» Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Штаб общественной поддержки «Единой России» организовал экскурсию для воспитанников Автозаводского детского дома в Музей истории Горьковского автомобильного завода.

Музей истории ГАЗ является одним из крупнейших корпоративных музеев страны и знакомит посетителей с историей отечественной автомобильной промышленности и вкладом горьковских автомобилестроителей в развитие экономики России.

В ходе экскурсии ребята увидели легендарные автомобили, ставшие символами нескольких эпох: ГАЗ-АА («Полуторку»), «Победу», «Волгу», «Чайку» и, конечно, «Газель», без которой невозможно представить современные дороги, и другую технику. Также воспитанники детского дома познакомились с редкими разработками завода, архивными материалами и интерактивными экспозициями, рассказывающими о работе конструкторов, инженеров и работниках предприятия.

«Мы стараемся создавать для ребят возможности для новых впечатлений, открытий и полезного общения. Надеюсь, что экскурсия помогла им по-новому взглянуть на историю родного города и, возможно, задуматься о выборе будущей профессии», — отметила сенатор РФ, руководитель Штаба общественной поддержки Ольга Щетинина.

«Мы всегда рады юным посетителям. Для нас важно не просто показать экспонаты, а рассказать историю людей, которые создавали автомобили и развивали отечественную промышленность Такие экскурсии помогают расширять кругозор детей, знакомить их с историей родного города и промышленным наследием Нижегородской области, а также способствуют развитию интереса к техническим профессиям», — добавила представитель музея, экскурсовод Светлана Севоднясева.

Экскурсия произвела на ребят большое впечатление. Особенно их заинтересовали автомобили, которые они раньше видели только на фотографиях или в кино.

«Больше всего мне понравилась „Чайка“ — очень красивая машина. Еще было интересно узнать, как собирали автомобили много лет назад и какие люди работали на заводе. Экскурсия получилась очень интересной», — поделился участник экскурсии Илья.

Напомним, сохранение культурного и исторического наследия России — одно из важнейших направлений Народной программы «Единой России».