Эксклюзив
Бриллианты нашли в паркете управления ФСБ
Операторов БПЛА начнут готовить в парке «Швейцария»
Эксклюзив
Почему мошенникам легче обмануть пожилых
Штрафы за продажу вейпов будут достигать 1 млн рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июня 2026 19:03
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из автосалона
19 июня 2026 18:26
В преддверии Дня медицинского работника депутаты и активисты «ЕР» поздравляют врачей
19 июня 2026 18:17
Поколение биоэкономики: итоги года работы ТехноЛабов «ЭкоУмно!» при поддержке Эн+
19 июня 2026 17:48
Нижегородцам разрешили купаться в 15 водоемах
19 июня 2026 17:25
Нижегородцы назвали любимые фильмы, книги и песни ко Дню отца
19 июня 2026 17:21
18 тысяч вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Нижегородской области
19 июня 2026 16:57
Смартфоны россиян внесут в единую базу IMEI: что это такое и чем грозит?
19 июня 2026 16:19
Первый в Нижегородской области центр здорового долголетия принял 200 человек
19 июня 2026 16:08
Нижегородские НКО получили более 100 млн рублей на социальные проекты
19 июня 2026 16:01
Старшеклассники со всей страны смогут пройти обучение в аграрной летней школе в Княгининском округе
Общество

Ольга Щетинина: «Мы стараемся создавать для ребят возможности для новых впечатлений»

19 июня 2026 12:52 Общество
Ольга Щетинина: «Мы стараемся создавать для ребят возможности для новых впечатлений»

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Штаб общественной поддержки «Единой России» организовал экскурсию для воспитанников Автозаводского детского дома в Музей истории Горьковского автомобильного завода.

Музей истории ГАЗ является одним из крупнейших корпоративных музеев страны и знакомит посетителей с историей отечественной автомобильной промышленности и вкладом горьковских автомобилестроителей в развитие экономики России.

В ходе экскурсии ребята увидели легендарные автомобили, ставшие символами нескольких эпох: ГАЗ-АА («Полуторку»), «Победу», «Волгу», «Чайку» и, конечно, «Газель», без которой невозможно представить современные дороги, и другую технику. Также воспитанники детского дома познакомились с редкими разработками завода, архивными материалами и интерактивными экспозициями, рассказывающими о работе конструкторов, инженеров и работниках предприятия.

«Мы стараемся создавать для ребят возможности для новых впечатлений, открытий и полезного общения. Надеюсь, что экскурсия помогла им по-новому взглянуть на историю родного города и, возможно, задуматься о выборе будущей профессии», — отметила сенатор РФ, руководитель Штаба общественной поддержки Ольга Щетинина.

«Мы всегда рады юным посетителям. Для нас важно не просто показать экспонаты, а рассказать историю людей, которые создавали автомобили и развивали отечественную промышленность Такие экскурсии помогают расширять кругозор детей, знакомить их с историей родного города и промышленным наследием Нижегородской области, а также способствуют развитию интереса к техническим профессиям», — добавила представитель музея, экскурсовод Светлана Севоднясева.

Экскурсия произвела на ребят большое впечатление. Особенно их заинтересовали автомобили, которые они раньше видели только на фотографиях или в кино.

«Больше всего мне понравилась „Чайка“ — очень красивая машина. Еще было интересно узнать, как собирали автомобили много лет назад и какие люди работали на заводе. Экскурсия получилась очень интересной», — поделился участник экскурсии Илья.

Напомним, сохранение культурного и исторического наследия России — одно из важнейших направлений Народной программы «Единой России».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Ольга Щетинина
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных