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Общество

Пешеходный переход на Бекетова сделали безопасным по просьбе нижегородцев

19 июня 2026 15:50 Общество
Пешеходный переход на Бекетова сделали безопасным по просьбе нижегородцев

Фото: MAX-канал Евгения Чинцова

Подход к пешеходному переходу в районе дома №39 по улице Бекетова благоустроили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем MAX-канале сообщил председатель городской Думы Евгений Чинцов.

По его словам, ранее на проблему обратили внимание жители депутатского округа №30 Советского района. После дождей подход к «зебре» размывало, из-за чего пешеходам приходилось идти по грунту или выходить на проезжую часть улицы Моховой.

Как отметил Чинцов, ситуация затрагивала вопросы безопасности жителей и требовала решения.

Для устранения проблемы председатель гордумы обсудил ситуацию с главой Советского района Александром Ивановым. Было принято решение включить участок в работу.

В результате подрядная организация выполнила асфальтирование прилегающей к пешеходному переходу территории.

По словам Евгения Чинцова, после проведенных работ подход к «зебре» стал более удобным и безопасным для пешеходов.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в Новинках появится новый сквер с амфитеатром и пешеходным мостом.

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Теги:
Благоустройство Евгений Чинцов Советский район
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