Нижегородские автобусы изменят маршруты из-за работ на улице Ванеева Общество

Ряд нижегородских автобусов изменят маршрут из-за дорожных работ на улице Ванеева, сообщили в ЦРТС региона.

Ограничения будут действовать с 22:00 19 июня до 23:00 21 июня в районе дома № 11 по улице Ванеева, на перекрестке с улицей Невзоровых.

На время проведения работ автобусы маршрутов №№ 20, 31, 36, 41, 61, 62, 70, 91, 94, 180, а также электробусы Э-9, Э-13 и Э-17 будут курсировать по улицам Белинского, Ошарской, Генкиной и Ванеева в обе стороны.

Пассажиров автобусов №№ 31, 62 и 180 будут высаживать у оперного театра на Белинке. В то же время автобусы №№ 20, 36, 41, 61, 70, 91, 94 и электробусы Э-9, Э-13 и Э-17 в указанный период не будут делать остановку у театра.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде изменили расписание ночных автобусов.