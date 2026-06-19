Бельский прокомментировал отмену парада ВМФ и безопасность на «Алых парусах» Общество

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил поддержку решению отменить проведение Главного военно-морского парада в городе в текущем году.

По словам Бельского, данное решение обосновано текущей обстановкой.

«Не проводить парад ВМФ, думаю, верное решение в нынешней ситуации в стране», — цитирует слова председателя петербургского парламента "КП-Петербург".

Бельский также высказался о мерах безопасности на празднике выпускников «Алые паруса», который пройдёт в центре города 27 июня. Он подчеркнул, что организаторы традиционно уделяют этому вопросу особое внимание.

«Всё, что касается „Алых парусов“, — это всегда высокий уровень безопасности. Центр города освобождается для выпускников», — уточнил Бельский.

Ранее СМИ сообщили, что Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в 2026 году не состоится. Мероприятие, которое проходило с 2017 года, отменяется уже второй раз подряд.

При этом праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в запланированном порядке.