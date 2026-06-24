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Происшествия

Первый в сезоне лесной пожар произошел в Нижегородской области

24 июня 2026 12:33 Происшествия
Первый в сезоне лесной пожар произошел в Нижегородской области

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Первый лесной пожар зафиксирован в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Задымление было выявлено при помощи видеомониторинга в Борском лесничестве. Факт наличия возгорания на территории лесного фонда подтвердила и выездная проверка. Огонь распространился на площади 0,1 га.

В ликвидации приняли участие семь специалистов и три единицы техники. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Второй лесной пожар площадью 0,13 га произошел в Балахнинском округе, о нем в охрану Минлесхоза сообщили местные жители. В его тушении участвовали десять сотрудников ведомства и четыре единицы техники.

Напомним, в начале мая уже сообщалось о первом лесном пожаре, однако позже сотрудники министерства пояснили, что он произошел на территории Дзержинска.

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Теги:
Бор Лесные пожары Минлесхоз
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