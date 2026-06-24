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Происшествия

Двигатель отказал у прилетевшего из Нижнего Новгорода в Москву «Суперджета»

24 июня 2026 19:13 Происшествия
Двигатель отказал у прилетевшего из Нижнего Новгорода в Москву «Суперджета»

Фото: Кира Мишина

У прилетевшего из Нижнего Новгорода в Шереметьева «Суперджета» отказал двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, сразу после посадки экипаж получил сигнал о повышенной вибрации двигателя. В результате было принято решение отключить, и самолет направился на стоянку с одной работающей установкой.

Позднее у воздушного судна выявили разрушение кронштейнов крепления трубопроводов системы регулирования зазоров турбины высокого давления.

Примерно за 35 минут до этого похожий инцидент произошел с другим «Суперджетом» той же авиакомпании. Самолет готовился к вылету из Москвы в Казань, но во время руления экипаж заметил сильную вибрацию двигателя. Командир решил прекратить движение к взлетной полосе и вернуться на стоянку с одной работающей силовой установкой.

На борту находились 79 пассажиров, никто из них не пострадал.

Оба самолета временно отстранены от эксплуатации.

Напомним, в ночь и утром 24 июня в нижегородском аэропорту трижды вводились ограничения на работу. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

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Теги:
Авиасообщение Самолеты
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