Двигатель отказал у прилетевшего из Нижнего Новгорода в Москву «Суперджета»

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У прилетевшего из Нижнего Новгорода в Шереметьева «Суперджета» отказал двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, сразу после посадки экипаж получил сигнал о повышенной вибрации двигателя. В результате было принято решение отключить, и самолет направился на стоянку с одной работающей установкой.
Позднее у воздушного судна выявили разрушение кронштейнов крепления трубопроводов системы регулирования зазоров турбины высокого давления.
Примерно за 35 минут до этого похожий инцидент произошел с другим «Суперджетом» той же авиакомпании. Самолет готовился к вылету из Москвы в Казань, но во время руления экипаж заметил сильную вибрацию двигателя. Командир решил прекратить движение к взлетной полосе и вернуться на стоянку с одной работающей силовой установкой.
На борту находились 79 пассажиров, никто из них не пострадал.
Оба самолета временно отстранены от эксплуатации.
Напомним, в ночь и утром 24 июня в нижегородском аэропорту трижды вводились ограничения на работу. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.
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