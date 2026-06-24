Кража века: две сотрудницы банка в Петербурге похитили золотые монеты на 2 млрд рублей Происшествия

Фото: кадр из мультсериала "Утиные истории" 0+ ("Дисней", 1987-1990 гг.)

История, которую СМИ уже окрестили «кражей века», произошла в Санкт-Петербурге. Две сотрудницы одного из банков украли из хранилища почти 10 тысяч золотых монет, стоимость которых составляет около 2 млрд рублей. Вес похищенного — более 160 килограммов, сообщает «КП-Петербург».

Кто они?

Главные подозреваемые в этом деле — 55-летние Анна Андрейченко и Марина Полежаева (имена фигуранток изменены).

Анна — уроженка одной из деревень Самарской области, начала свою карьеру в банке в Самаре, а затем переехала в Псков. Пойдя на повышение, она заняла должность руководителя отделения банка в Санкт-Петербурге с официальным доходом в 130 тысяч рублей в месяц и вела роскошный образ жизни: путешествия по всему миру, хорошие автомобили, недвижимость в элитном посёлке.

Марина Полежаева, менеджер по работе с клиентами, вела довольно скромную семейную жизнь, но незадолго до ареста в её соцсетях появился статус: «Кайфую».

Как это произошло?

Схема кражи была тщательно продумана. Женщины выносили монеты из хранилища постепенно, чтобы не вызвать подозрений. Это были инвестиционные монеты «Победоносец» из чистого золота, выпущенные Центробанком. В общей сложности преступницы вынесли из хранилища 8 893 монеты: 4 515 штук номиналом 50 рублей, 241 монету по 100 рублей и 4 137 монет по 200 рублей. Они продавали их в другие банки по заниженной цене.

По информации от объединённой пресс-службы судов Петербурга, общая стоимость монет из драгоценных металлов по состоянию на 20 июня 2026 года достигает 2 022 290 095 рублей. Если мошенницы смогли реализовать всё украденное, даже с учётом демпинга реальной стоимости их доход составил порядка 1,6 млрд рублей.

Когда пропажу обнаружили, следователи быстро выяснили, кто мог быть причастен к краже. Женщин задержали. Андрейченко отправили в СИЗО, а Полежаева находится под домашним арестом и сотрудничает со следствием.

Что теперь?

У задержанных не нашли деньги, но, по данным суда, они успели ими «распорядиться по своему усмотрению». Вопрос, можно ли потратить полтора миллиарда без привлечения внимания, остаётся спорным. Вероятно, женщины успели спрятать средства, и это выясняют сотрудники полиции. Если деньги не найдут, взыскать их будет сложно. Юрист Евгений Зобов объясняет, что ущерб банку может быть взыскан по гражданскому иску, если вину фигуранток докажут. Приставы арестуют имущество, деньги на счетах и активы. За преступление женщинам грозит до 10 лет колонии