СКР начал расследование после гибели двух нижегородцев при атаке БПЛА Происшествия

Следственный комитет России займется расследованием атаки беспилотников на Нижегородскую область, в результате которой погибли два человека и еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений в отношении мирных жителей.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня над регионом были уничтожены 23 беспилотника. На территории большого Нижнего Новгорода упали обломки, что привело к возгоранию жилого дома. В результате погибли два человека. Еще двое мужчин госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

В прокуратуре ранее сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.