Нижегородца задержали за нападение с ножом на проспекте Гагарина Происшествия

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после конфликта на проспекте Гагарина, во время которого один из участников получил ножевое ранение. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Вечером 22 июня между двумя ранее незнакомыми мужчинами произошла ссора. В ходе перепалки один из них ударил оппонента ножом в живот и скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Мужчина выжил.

Вскоре был задержан подозревамый — 39-летний местный житель. Следственный комитет возбудил в отношении него дело по статье о покушении на убийство.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. По закону за такое преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в угрозе убийством и покушении — он нанес своей знакомой не менее 20 ударов ножом по лицу и телу.