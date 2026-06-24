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Происшествия

Прокуратура контролирует защиту прав нижегородцев после атаки беспилотников

24 июня 2026 10:23 Происшествия
Прокуратура контролирует защиту прав нижегородцев после атаки беспилотников

Прокуратура следит за соблюдением прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня над регионом были уничтожены 23 БПЛА. В ходе массированной атаки на территории большого Нижнего Новгорода произошло падение обломков, что привело к возгоранию жилого дома. Погибли два человека.

Еще двое мужчин госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

В результате падения обломков повреждения получил промышленный объект, несколько автомобилей и жилые дома. Критических разрушений промышленной инфраструктуры не зафиксировано.

На местах происшествий работают сотрудники прокуратуры, которые контролируют устранение последствий и обеспечивают защиту прав жителей.

Для нижегородцев, пострадавших в результате атаки, организована горячая линия. Обратиться за правовой помощью или оставить жалобу можно по телефонам: 8 920 027‑55‑54, 8 903 602‑22‑20.

Ранее сообщалось, что шесть рейсов задерживают и два отменены в нижегородском аэропорту.

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Теги:
беспилотники Прокуратура
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