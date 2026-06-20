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Общество

Более 460 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках акции «Сад памяти»

20 июня 2026 07:00 Общество
Более 460 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках акции «Сад памяти»

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области в этом году высадили более 460 тысяч сеянцев ели и сосны в рамках седьмого сезона международной акции «Сад памяти». Она традиционно проводится в память о бойцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

«В этом году около двух тысяч нижегородцев отдали дань памяти героям, высадив более 460 тысяч сеянцев хвойных деревьев. С каждым годом всё больше людей объединяются вокруг инициативы не просто сажать деревья, а восстанавливать леса, которые веками кормили, защищали и вдохновляли наши поколения. „Сад памяти“ — это не просто акция, а проявление гражданской позиции и патриотизма. Заботясь о лесах сегодня, мы сохраняем природное наследие для будущих поколений, укрепляем связь с родной землёй и чтим память тех, кто защищал эту землю», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Акция «Сад памяти» реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и играет важную роль в восстановлении лесов Российской Федерации.

Всего на землях лесного фонда Нижегородской области было выбрано 35 лесных участков общей площадью более 116 га, на которых высажены сеянцы сосны и ели обыкновенной.

В акции приняли участие члены правительства Нижегородской области и представители органов местного самоуправления, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, сотрудники школьных лесничеств, члены общественных организаций и волонтеры.

«Акция „Сад памяти“ уникальна тем, что объединяет патриотизм и экологию. Для нижегородских „Волонтёров Победы“ это возможность не только почтить память героев, но и внести реальный вклад в восстановление лесов. Каждое высаженное дерево — это часть национального наследия, которое будет расти и крепнуть, напоминая будущим поколениям о подвиге наших предков», — поделилась мнением руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

За прошедшие сезоны «Сада памяти» в акции приняло участие более семи тысяч нижегородцев, высажено свыше трёх миллионов молодых деревьев.

Международная акция организована АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

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Теги:
Минлесхоз Нацпроект Сад Памяти
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