Евгений Люлин поздравил медиков Дзержинска с профессиональным праздником Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 июня в Дзержинске в преддверии Дня медицинского работника председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с коллективами городских больниц, диспансеров и перинатального центра на торжественном приёме во Дворце культуры химиков. В мероприятии принял участие глава города Михаил Клинков, депутаты городской думы Дзержинска.

Открывая церемонию награждения, Евгений Люлин поздравил ветеранов и действующих сотрудников сферы здравоохранения с профессиональным праздником. Спикер регионального парламента подчеркнул, что профессия врача — это ежедневное испытание на человечность, и жители Дзержинска в полной мере оценили мужество и самоотверженность медиков в период пандемии коронавируса. Особые слова благодарности были адресованы военным врачам, которые сегодня, рискуя жизнью, спасают раненых в зоне специальной военной операции.

В ходе встречи были обозначены и ключевые направления развития городского здравоохранения. Евгений Люлин отметил, что Дзержинск сегодня является лидером экономического развития, открываются новые производства, приезжают специалисты, а потому система здравоохранения должна соответствовать этому высокому статусу. В настоящее время в городе идёт реорганизация лечебных учреждений: базовыми становятся 2-я больница и Больница скорой медицинской помощи (БСМП). В планах — масштабное переоснащение Перинатального центра в 2027 году и возвращение госпиталя ветеранов войн имени Самарина статуса самого современного реабилитационного центра.

Особое внимание было уделено БСМП. Евгений Люлин сообщил, что недавно здесь провели капитальный ремонт и увеличили мощность реанимации вдвое, при этом ежедневный поток пациентов в дзержинскую «Скорую» превышает показатели московского института Склифосовского. Решена проблема оказания помощи при инсультах и инфарктах, а уже в 2027 году на базе больницы планируется создать региональный сосудистый центр. Для этого будет установлен современный ангиограф, позволяющий проводить точную диагностику и малоинвазивные операции. Спикер также отметил, что к развитию отрасли активно подключается бизнес: при поддержке местных предприятий в филиале онкодиспансера открылась новая операционная.

Говоря о кадровом вопросе, Евгений Люлин отметил положительную динамику: уже третий год в региональное здравоохранение приходит больше специалистов, чем уходит. За последний год в области отремонтировано 320 объектов здравоохранения — почти столько же, сколько за предыдущие пять лет.

В завершение своего выступления спикер призвал медиков активно включиться в процесс возвращения бойцов СВО к мирной жизни, которым и их семьям понадобится качественная медицинская и психологическая реабилитация.

Завершилось мероприятие церемонией награждения 45 лучших работников медицинской сферы Дзержинска. Благодарственные письма председателя Законодательного Собрания, администрации города и городской Думы получили врачи, медсёстры, фельдшеры и другие специалисты, чей ежедневный труд спасает жизни и укрепляет здоровье жителей.

«Недавно я был в Больнице скорой помощи Дзержинска. И меня поразила цифра: каждый день через приёмный покой и стационар здесь проходит больше пациентов, чем в легендарном институте Склифосовского в Москве! И это при том, что мы только вдвое увеличили мощность реанимации после ремонта. Но дзержинские врачи справляются. Более того, в следующем году мы установим здесь ангиограф — и БСМП станет региональным сосудистым центром. Это значит, что помощь при инсультах и инфарктах будет доступна жителям всего региона на принципиально новом уровне», — подчеркнул Евгений Люлин.