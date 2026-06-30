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Культура и отдых

Нижегородская область присоединится к акции «Веди родителей в музей»

30 июня 2026 10:00 Культура и отдых
Нижегородская область присоединится к акции «Веди родителей в музей»

Нижегородская область с 1 июля по 15 августа присоединится ко всероссийской акции «Веди родителей в музей», в которой примут участие около 60 региональных музеев, театров и других учреждений. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По условиям акции при покупке билета по «Пушкинской карте» посетитель получает скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей или других родственников. На кассе учреждения нужно показать электронный входной билет, купленный по «Пушкинской карте», и подтвердить личность, тогда можно получить два входных билета со скидкой.

Акция пройдет уже в шестой раз, и на этот раз она приурочена к летним каникулам.

В Нижнем Новгороде участие в акции принимают Нижегородский музей-заповедник и Нижегородский художественный музей, Русский музей фотографии, Нижегородский ТЮЗ и Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина, в том числе концертный Пакгауз, Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко, Музей А.Д. Сахарова, музейно-выставочный центр «Микула», а также централизованные библиотечные системы Канавинского и Сормовского районов. В этих учреждениях скидка будет действовать на посещение экспозиции музеев, экскурсий, спектаклей.

Кроме того, в акции принимают участие учреждения культуры в области: Семеновский историко-художественный музей, Центр туризма «Русские крылья» и Центр ремесел в Чкаловске, Арзамасский историко-художественный музей, Городецкий историко-художественный музейный комплекс и «Город мастеров», а также Дворец культуры «Северный», Лукояновский краеведческий музей и культурный центр «Железнодорожник», Лысковский краеведческий музей и Лысковский районный Дворец культуры, Борский краеведческий музей, Городской музей Сарова и другие учреждения.

Полный список учреждений, принимающих участие в акции «Веди родителей в музей», опубликован на сайте министерства культуры Нижегородской области.

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты — 5 000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте: Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту».

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Теги:
Музеи Пушкинская карта
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