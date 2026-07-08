Нижегородцам рассказали, можно ли вернуть товар без кассового чека Общество

Фото: Александр Воложанин

Отсутствие кассового чека не лишает покупателя права вернуть товар и получить деньги обратно. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказал член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий.

По словам эксперта, требование предоставить чек нередко используется продавцами как формальный повод для отказа в возврате средств. Однако закон предусматривает, что кассовый чек — не единственное доказательство покупки.

Это может быть электронный след в приложении банка, выписка по счету, подтверждение безналичной оплаты. Если я приложил карту и оплатил товар, это уже свидетельствует о факте покупки, — подчеркнул юрист.

Кроме того, действует система маркировки «Честный знак», которая позволяет проследить путь товара от производителя до покупателя. Дополнительными доказательствами могут служить штрих-коды, упаковка и свидетельские показания. Эксперт заявил, что отказ в возврате денежных средств только на основании отсутствия чека является неправомерным.

Алексей Конецкий отметил, что общий срок для возврата товара надлежащего качества составляет 14 дней. Для покупок в интернет-магазинах срок может быть сокращен до семи дней, но это должно быть прямо указано в карточке товара. Если такой информации нет, действует общий срок.

Отдельно юрист напомнил о гарантийных сроках, которые могут составлять год, два года, полгода или иной период и указываются в соответствующем талоне. Если в течение этого времени товар вышел из строя при нормальной эксплуатации, покупатель вправе требовать замены или возврата денежных средств.

Что касается экспертизы при споре о причине поломки техники, то потребитель не обязан ее проводить самостоятельно. Экспертизу вправе назначить продавец, который обязан уведомить покупателя о ее проведении и разъяснить право присутствия при осмотре. По итогам процедуры принимается решение: если случай признается гарантийным, продавец обязан удовлетворить требования потребителя. Если установлено, что товар поврежден из‑за неправильной эксплуатации, в требованиях могут отказать.

По словам Алексея Конецкого, споры в сфере защиты прав потребителей нередко доходят до суда. В практике встречаются случаи как в пользу потребителей, так и в пользу продавцов, а также мировые соглашения. Споры касаются возврата товаров, гарантийных случаев, ремонта квартир, строительства и оказания услуг населению.

Судебная практика неоднозначная и зависит от доказательной базы и поведения сторон, — сказал юрист, добавив, что суды сегодня «перегружены» подобными делами.

Общение с юристом проходило в рамках совместного проекта медиагруппы НОИЦ и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России «Чтоб ты знал».

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