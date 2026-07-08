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Более 250 браков заключили нижегородцы в День семьи, любви и верности

08 июля 2026 14:59 Общество
Более 250 браков заключили нижегородцы в День семьи, любви и верности

Фото: Александр Аполлонов

В День семьи, любви и верности в Нижегородской области официально зарегистрировали более 250 браков. Около 100 свадеб состоялось в Нижнем Новгороде, в том числе на выездных площадках.

Шесть пар молодоженов заключили брак в усадьбе Рукавишниковых. С этим событием и праздником их поздравил первый замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Он отметил, что именно семейные ценности делают регион и страну сильнее, и пожелал молодым долгой счастливой семейной жизни, взаимопонимания, крепких чувств и веры друг в друга.

«Самое дорогое, что у нас есть, — это семья. Именно она — источник силы, тепла и вдохновения. Желаю, чтобы ваши семьи стали примером настоящей любви», — сказал Андрей Гнеушев.

Торжественную церемонию провела руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. По ее словам, объявленное в регионе до 2030 года Пятилетие семьи подчеркивает приоритет укрепления института брака.

«Свадьба в Нижегородской области — это не просто красивый праздник, а первый шаг на пути к крепкой, счастливой семье, которую государство готово поддерживать на всех этапах её становления», — отметила Ольга Краснова.

Она также напомнила, что с 8 июля уже открыт прием заявлений на регистрацию брака в День семьи, любви и верности в следующем году. Эта дата традиционно пользуется большой популярностью у нижегородских пар, поэтому желающим зарегистрировать брак именно в этот день рекомендуют подать заявление заранее.

Главное управление ЗАГС Нижегородской области продолжает расширять список площадок для проведения выездных свадебных церемоний. Среди наиболее востребованных — Нижегородский фуникулер, Дом архитектора и другие культурно значимые площадки. Полный перечень опубликован на сайте Нижегородского дома бракосочетаний.

Ранее мы рассказывали о мероприятиях (0+), запланированных в Нижнем Новгороде в День семьи, любви и верности.

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Теги:
ЗАГС свадьба Семья
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