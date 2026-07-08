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Сотрудники Эн+ сыграли свадьбу в День семьи, любви и верности

08 июля 2026 14:48 Общество
Сотрудники Эн+ сыграли свадьбу в День семьи, любви и верности

Фото: М. Солунин

Максим и Полина работают на разных предприятиях группы компаний «Эн+ Тепло Волга», строят карьеру в энергетике и свою новую совместную жизнь уже в новом качестве — супругов.

Максим Багаев — ведущий инженер производственно-технического отдела Автозаводской ТЭЦ. Полина Горелова — инженер «Волгаэнергосбыт», работает с промышленными потребителями, занимается договорами и расчетами по теплоснабжению.

«Энергетический профиль всегда представлялся мне надежным», — говорит Максим. «Энергетика — эталонная, перспективная и серьезная отрасль», — добавляет Полина.

Будучи студентами Ивановского государственного энергетического университета, они приезжали на производственную практику на предприятия «Эн+ Тепло Волга» в Нижнем Новгороде. Этот опыт оказался определяющим в будущем карьерном пути.

«Мы хотели поехать туда, куда нас возьмут вдвоем, и с перспективой на дальнейшее трудоустройство. Нас пригласили, предложили должности, очень были в нас заинтересованы. Жилье, зарплата, поддержка — всё это нам очень понравилось», — поделилась Полина.

Получив дипломы, молодые люди приняли взрослое решение: переехать в Нижний Новгород навсегда. Каждые выходные пара гуляет в любимом парке «Швейцария», наслаждаются благоустройством, уютной атмосферой и закатами.

Для Максима и Полины Эн+ стал не просто работодателем, а местом, где пересеклись их профессиональные устремления и личное счастье. Кстати, на предприятиях Эн+ в Нижнем Новгороде работают 20 семейных пар, а также представители трудовых династий.

Максим и Полина уже строят планы на будущее: профессиональный рост и, конечно, продолжение своей энергетической династии. Их история подтверждает, что надежность и стабильность — это не только про энергосистемы, но и про человеческие отношения, которые, как и качественная теплоэнергетика, требуют внимания, заботы и постоянного развития.

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Теги:
Эн+
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