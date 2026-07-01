Молодые специалисты получили ключи от новых домов в Шахунье по программе КРСТ Общество

Фото: Роман Яровицын

В Шахунье Нижегородской области трое молодых специалистов одного из предприятий АПК получили ключи от новых домов, построенных по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Участие в торжественной церемонии приняли министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин и его заместитель Денис Бакиев, а также глава Шахуньи Антон Пугачёв.

Три современных одноэтажных дома общей площадью 78,9 кв. м каждый, с двумя спальнями и просторной кухней-гостиной были построены и приобретены по КРСТ в Семейном переулке в Шахунье в 2025 году. Дома возведены по типовому проекту: фундамент — утеплённая монолитная плита, стены — панельно-каркасные. Жильё полностью оборудовано автономным отоплением, централизованными водоснабжением и водоотведением.

«Комплексное развитие сельских территорий включает семь направлений, и важнейшее из них — строительство жилья. Пожалуй, сегодня это самая значимая программа для развития сельского хозяйства не только в Нижегородской области, но и в целом по России. Ведь самый больной вопрос для молодых специалистов — жильё. Именно оно помогает закрепить их на земле. Три молодых сотрудника агропредприятий в Шахунье получили ключи от новых домов — это очень волнительное и приятное событие, — сказал Николай Денисов. — Второе направление — социальное развитие села, благодаря которому идёт обустройство сельских территорий: строительство детских садов, реконструкция школ. В этом году по программе уже начато строительство трёх школ — в Володарском, Чкаловском и Лысковском районах. Ещё одно направление — благоустройство территорий, когда деньги выделяются на уличное освещение, тротуары, ремонт дорог. Для отдалённых деревень эта программа особенно востребована. В КРСТ также есть и другие направления — строительство дорог к населённым пунктам, социальным и сельхозобъектам, подготовка кадров».

Жильё в Шахунье предоставлено троим специалистам агрохолдинга «Руслакто» по договорам найма. Если получатели отработают на предприятии пять лет, они смогут выкупить квартиру или дом за 10% от кадастровой стоимости, а если десять лет — то за один процент.

Общая стоимость проекта превысила 21 млн рублей. Финансирование осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета (более 60%), областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников — средств АО «Хмелевицы» (33%).

«Программа КРСТ доказала свою эффективность в решении жилищных проблем на селе. Это возможность для людей и их семей жить и работать на родной земле. В Шахунье мы увидели прекрасные, комфортные дома с современной планировкой. Трое специалистов местного предприятия получили возможность закрепиться на шахунской земле. Благодаря такому подходу мы можем привлекать и закреплять кадры, необходимые для развития сельского хозяйства региона. Важно, что в эту работу включается и бизнес, заботится о своих работниках — софинансирование позволяет ускорить темпы строительства и сделать жильё доступнее. Сочетание государственной поддержки и инициатив предприятий позволяет решать серьёзные вопросы. Именно такие проекты рождаются из народной программы „Единой России“. Но предела совершенству нет: считаю, что в Шахунье есть возможность делать более широкие приусадебные участки, чтобы люди могли разбить огород или сад. Думаю, это могло бы стать дополнительной возможностью для развития программы», — отметил Евгений Люлин.

Кроме того, в Шахунье ведётся и системная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда. В ходе визита Николай Денисов, Евгений Люлин и Денис Бакиев посетили новый пятиэтажный 73-квартирный дом на ул. Комсомольской, построенный для расселения аварийного жилья. Дом оснащён центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, благоустроена придомовая территория, установлена детская площадка.

На сегодняшний день в Шахунье расселено 10 аварийных многоквартирных домов, жилищные условия улучшили 68 человек. В рамках первого этапа программы предстоит расселить ещё 10 жилых помещений (25 человек). Всего же в округе расселению подлежит около 7 тысяч кв. м аварийного фонда (190 семей). Дальнейшая работа будет продолжена за счёт приобретения благоустроенных квартир на первичном рынке.

Напомним, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в Нижегородской области с 2020 года. За это время объем привлеченных средств федерального бюджета превысил 13,2 млрд рублей, еще 2,4 млрд рублей было выделено из областного бюджета. В рамках программы ведется благоустройство территорий, строительство и ремонт дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Благодаря КРСТ жилье по договору найма получили уже более 300 работников сельских территорий региона.