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Общество

Специалистов народных художественных промыслов наградили в Нижнем Новгороде

01 июля 2026 15:14 Общество
Специалистов народных художественных промыслов наградили в Нижнем Новгороде

Фото: Минтур Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке культурного центра «Рекорд» 1 июля состоялась торжественная церемония вручения наград специалистам отрасли народных художественных промыслов. За значительный вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов отмечены 28 человек. Это члены художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам и главные художники профильных предприятий региона.

Награды специалистам вручил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. Он подчеркнул уникальность нижегородской школы народных художественных промыслов.

«Нижегородская область — это колыбель множества народных художественных промыслов, которые широко известны и почитаемы в России и даже во всем мире. За каждым промыслом стоит кропотливый труд мастеров и художников, их богатый опыт и, что самое главное, искренняя любовь к нашей традиционной культуре. Награды, которые мы вручаем, — это символ глубокого уважения к людям, которые хранят и развивают традиции, задают высочайшие стандарты качества. Именно благодаря их труду наши промыслы имеют особый художественный облик и находят применение в самых разных сферах жизни», — отметил Сергей Яковлев.

В ходе церемонии 12 человек получили благодарственные письма правительства Нижегородской области, 16 человек — почетные грамоты министерства туризма и промыслов региона.

Как напомнили в министерстве, регион ведет непрерывную работу не только по поддержке предприятий отрасли, но и по развитию мест традиционного бытования народных художественных промыслов. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Сергей Яковлев сообщил, что в 2026 году была проведена масштабная работа по актуализации постановления правительства региона «О местах традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской области». В ней приняли самое активное участие члены художественно-экспертного совета.

Специалисты актуализировали исторические данные и провели большую аналитическую работу. В результате в 26 муниципальных образованиях Нижегородской области установлено 108 мест традиционного бытования промыслов. Всего утверждено 37 видов народных художественных промыслов, бытующих в регионе.

Член художественно-экспертного совета Ольга Рыхлова выразила благодарность региональному правительству за высокую оценку профессиональной деятельности и внимание к отрасли.

«Художественно-экспертный совет выполняет роль строгого, но справедливого фильтра. Мы следим за тем, чтобы изделия, покидающие стены наших предприятий, соответствовали вековым канонам и были безупречны с художественной точки зрения. Для нас эта награда — не только признание личных заслуг, но и подтверждение важности той экспертной работы, которую мы ведем ежедневно, защищая подлинность нижегородских промыслов», — сказала Ольга Рыхлова.

Она добавила, что система художественно-экспертной оценки действует в регионе на постоянной основе. Это позволяет защищать культурное наследие от контрафактной продукции.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство» — преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его реализация нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли. Нацпроекты реализуются в стране по инициативе президента России Владимира Путина.

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