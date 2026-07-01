Нижегородские студенты завоевали 17 наград на «Российской студенческой весне» Общество

Фото: организаторы фестиваля «Российская студенческая весна»

В Красноярске прошёл 34-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди вузов. Нижегородские студенты привезли 17 наград, среди которых 2 гран-при, что позволило региону занять 2-е место в общекомандном зачёте и получить специальную номинацию «Прорыв года».

Нижегородскую область представляли 68 студентов из 9 вузов: ННГУ им. Лобачевского, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, НГПУ им. К. Минина, ПИМУ, НГАТУ им. Л.Я. Флорентьева, ННГК им. М. И. Глинки, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ННГАСУ, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Ребята впервые выступали во всех 10 направлениях фестиваля: региональной программе, вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, «мода», «медиа», «видео» и «арт».

«Впервые за всю историю участия в Студвесне Нижегородская область собрала такое количество наград! Для нас это не просто цифры, это огромная гордость за наших студентов! Будем делать всё для того, чтобы их возможности для самореализации становились шире с каждым годом», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Впервые нижегородские студенты взяли Гран-при в конкурсном направлении «Региональная программа». Постановка «Хочу быть всегда…» — это история о влюблённости как силе, которая меняет человека, помогает преодолевать страхи, становиться лучше. Участники показали путь от первой симпатии и поиска своей половинки до осознанного выбора любить, несмотря на сомнения и трудности. Главная идея программы — оставаться влюблённым: в человека, в жизнь, в творчество и в возможность каждый день становиться лучшей версией себя.

Вторым обладателем гран-при стал студент Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Матвей Кортиков (направление «Инструментальное»).

В направлении «Медиа» (номинация «Фоторепортаж», индивидуальная работа) 3-е место завоевала Наталья Стугирева, студентка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 1-е место в направлении «Инструментальное» (номинация «Электронная музыка. Диджеинг», соло) получил Хоанг Ха Чунг Зунг из ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

В направлении «Вокальное» (номинация «Эстрадное пение. Отечественная песня», соло) обладателем 1-го места стала студентка ПИМУ Юлия Бурова.

Студент НИУ ВШЭ Дмитрий Труфанов получил сразу две награды: 2-е место в направлении «Мода» (номинация «Концептуальная мода» и «Мода мегаполисов», индивидуальная работа) и 1-е место в направлении «Арт» (номинация «Кастомизация», индивидуальная работа). Также в направлении «Арт» (номинация «Графический дизайн. Иллюстрация», индивидуальная работа) 1-е место заняла Софья Лопатина из ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Две победы в направлении «Танцевальное» — у студентов НГПУ им. К. Минина. В номинации «Народный танец, соло» 1-е место завоевала Бажена Елистратова, 2-е место в номинации «Эстрадный танец, большие составы» — Эм Джи крю.

Сразу три награды получили студенты в направлении «Видео». В номинации «Документальный ролик, коллективы» Владислав Кузин из НГПУ им. К. Минина и Владимир Соловьев из ННГУ им. Н.И. Лобачевского стали обладателями 1-го места. В номинации «Рекламный ролик, коллективы» 2-е место заняли Валерий Козлов из ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Семён Арнаутов из НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. А в номинации «Короткометражный фильм, коллективы» 2-е место взяли Зарина Шагабутдинова из ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Мария Елсова, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.

В направлении «Театральное» нижегородцы также завоевали три награды. 1-е место в номинации «Фронтовая поэзия и проза, соло» — у студента ННГАСУ Игоря Никитина. 1-е место в номинации «Театр малых форм. Эксперимент, малые составы» — коллектив «МЮЛЯ», ННГУ им. Н.И. Лобачевского. И в номинации «Эстрадная миниатюра, большие составы» также 1-е место присудили коллективу студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, НГАТУ им. Л.Я. Флорентьева.

Помимо призовых мест, студенты стали обладателями специальных призов: в направлении «Медиа» студенты НГПУ им. К. Минина Татьяна Багрова, Илья Лиханов и студентка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Ангелина Смирнова стали обладателями подарка от VK, а коллектив «Женщина плачет» из ННГУ им. Н.И. Лобачевского — специальный приз за чувственность в направлении «Танцевальное».

«Российская студенческая весна» — это площадка для молодежного творчества, которая организуется в поддержку национального проекта «Молодёжь и дети».