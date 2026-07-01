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Общество

Лучшего специалиста по эксплуатации БАС определили в Нижегородской области

01 июля 2026 17:55 Общество
Лучшего специалиста по эксплуатации БАС определили в Нижегородской области

Фото: Минпром Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Мероприятие прошло на базе Борского губернского колледжа. Организатором выступило министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Владимир Балакин и директор Борского губернского колледжа Алексей Волков.

«Развитие беспилотной авиации является одним из приоритетных направлений для Нижегородской области. Совместно с научно-производственным центром БАС региональный минпром ведет комплексную работу по развитию этой отрасли. Поддерживаем разработчиков и производителей, создаем условия для внедрения новых технологий, а также уделяем большое внимание подготовке кадров. В рамках национального проекта „Беспилотные авиационные системы“ в 2025 году программы повышения квалификации в этой сфере прошли 265 жителей Нижегородской области. Конкурс „Лучший по профессии“ дал возможность специалистам по эксплуатации беспилотных авиационных систем продемонстрировать свои профессиональные компетенции и обменяться опытом с коллегами», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что конкурсные задания были максимально приближены к реальным рабочим задачам специалистов по эксплуатации БАС. Специалисты прошли тестирование по профильным вопросам, выполнили поисковую миссию на беспилотном воздушном судне и продемонстрировали навыки управления БАС в симуляционной среде.

По итогам конкурсных испытаний первое место завоевал Павел Палажов, начальник пожарно-химической станции Уренской лесопожарной станции III типа ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр». Второе место присуждено Константину Абрамову, технику центра практической подготовки БАС Борского губернского колледжа. Третье место заняла Наталья Волкова, лесовод Уренской лесопожарной станции ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр».

Победитель регионального этапа представит Нижегородскую область на всероссийском финале конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Главный приз — 1 млн рублей.

«Значимость профессии оператора беспилотных систем сегодня трудно переоценить. Эти системы применяются в самых разных сферах — от мониторинга полей до поисково-спасательных операций. А значит, будущее за теми, кто умеет ими управлять. Второй год подряд мы собираем в Нижегородской области лучших специалистов, чтобы дать им импульс для роста и возможность заявить о себе на всю страну. Поздравляю участников и желаю победителю достойно представить свой регион на федеральном этапе в сентябре», — подчеркнул Игорь Пантюхин.

Напомним, развитие БАС в стране ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина. Его реализация способствует созданию условий для производства самых различных типов аппаратов, расширению их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.

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Теги:
БАС Минпромторг
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