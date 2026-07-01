Опасный захватчик: как навсегда избавиться от плесени в квартире Общество

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Плесень в квартире может распространяться незаметно, но при этом негативно влиять на здоровье проживающих. Грибы вызывают хронические заболевания дыхательных путей, такие как кашель и бронхиальная астма, которые трудно поддаются лечению.

Откуда в доме появляется плесень?

Как рассказал 360.ru врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, плесень — это очень неприхотливый организм, который хорошо растёт и может поражать многие строительные материалы. «Она окружает нас практически везде, потому что это грибы, они дают споры, и мы видим, как они развиваются вне зависимости, где бы они ни находились», — говорит он.

Для роста плесени необходимы два основных условия: питательная среда и высокая влажность. В доме плесень обычно проявляется в виде пушистого налета, цвет которого может варьироваться в зависимости от вида гриба.

Среди всех видов плесени самыми опасными считаются черные грибы рода Aspergillus. Они могут вызывать аспергиллез, который требует длительного и сложного лечения, включающего препараты, оказывающие негативное влияние на печень.

Болезни, вызванные плесенью

Плесень может вызывать различные заболевания, включая персистирующий кашель и бронхиальную астму. Причём даже если мы не видим плесень, она всё равно присутствует. У человека может развиться хронический кашель, который трудно лечить.

Особенно опасна аллергическая реакция на плесень, которая может привести к развитию бронхиальной астмы. Лечение этого заболевания обычно включает прием глюкокортикостероидов.

«Виноват гриб, а точнее его споры. Это мельчайшие частички, из которых формируется гриб. И вот эти споры для организма являются чрезвычайным аллергеном. Поэтому пока у человека есть контакт с грибом, видимым или невидимым, вероятность того, что он выздоровеет, стремится к нулю», — подчёркивает врач.

Как избавиться от плесени в квартире?

Полностью уничтожить плесень невозможно, но можно создать условия, при которых она не будет развиваться. «Наша задача полностью высушивать помещение, а это чаще ванны, кухни, где есть вода, для того, чтобы гриб не развивался, для него это некомфортная среда. Влажность и тёплый воздух — это то, что ему надо», — советует специалист.

Способы борьбы с плесенью:

Проветривание помещения: Регулярное проветривание помогает снизить влажность и уменьшить риск появления плесени. Уборка с хлорсодержащими средствами: Использование хлорсодержащих средств помогает уничтожить плесень и предотвратить её повторное появление. Осмотр стен: Регулярный осмотр стен на наличие трещин и потёков помогает выявить места, где может скапливаться влага. Замена обоев: Использование обоев с фунгицидными добавками помогает предотвратить рост плесени. Использование осушителя воздуха: Осушитель воздуха помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

Контроль влажности воздуха

Важно соблюдать баланс влажности, чтобы не навредить организму — не выше 60%. Оптимальный уровень для человека составляет 45−50%, для плесени этого слишком мало.

Что делать, если не удается справиться с плесенью самостоятельно?

Если самостоятельные попытки избавиться от плесени не дают результатов, необходимо обратиться к специалистам санитарно-эпидемиологической службы или Роспотребнадзора. Также рекомендуется провести независимую экспертизу, чтобы подтвердить наличие плесени, и получить заключение врачей о возможных проблемах со здоровьем, связанных с грибками.