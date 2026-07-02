Четыре поезда задержали в Нижегородской области из-за схода вагонов в Татарстане

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В Нижегородской области несколько пассажирских составов идут с опозданием после ночного инцидента на железной дороге в Татарстане.
Как сообщили в ГЖД, в 02:50 на перегоне Корса — Арск с рельсов сошли два вагона грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет.
Движение на участке временно приостанавливали. В 05:19 по одному пути его открыли вновь, однако поезда следуют со сниженной скоростью.
Сейчас от графика отстают несколько составов, проходящих через территорию Нижегородской области. Это поезда №112 Москва — Круглое Поле, №96 Москва — Барнаул, №82 Москва — Улан-Удэ и №52 Нижний Новгород — Ижевск.
На месте работают два восстановительных поезда. Специалисты выясняют причины схода вагонов.
Горьковская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и сообщила, что предпринимает меры для возвращения поездов в расписание.
Ранее сообщалось, что дополнительные поезда свяжут Нижний Новгород и Санкт-Петербург в июле.
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