Четыре поезда задержали в Нижегородской области из-за схода вагонов в Татарстане Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области несколько пассажирских составов идут с опозданием после ночного инцидента на железной дороге в Татарстане.

Как сообщили в ГЖД, в 02:50 на перегоне Корса — Арск с рельсов сошли два вагона грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет.

Движение на участке временно приостанавливали. В 05:19 по одному пути его открыли вновь, однако поезда следуют со сниженной скоростью.

Сейчас от графика отстают несколько составов, проходящих через территорию Нижегородской области. Это поезда №112 Москва — Круглое Поле, №96 Москва — Барнаул, №82 Москва — Улан-Удэ и №52 Нижний Новгород — Ижевск.

На месте работают два восстановительных поезда. Специалисты выясняют причины схода вагонов.

Горьковская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и сообщила, что предпринимает меры для возвращения поездов в расписание.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда свяжут Нижний Новгород и Санкт-Петербург в июле.