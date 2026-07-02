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Происшествия

Мирный житель погиб при атаке беспилотников на Нижегородскую область

02 июля 2026 08:04 Происшествия
Мирный житель погиб при атаке беспилотников на Нижегородскую область

Фото: Максим Герасимов

Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, с ночи силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА.

К настоящему моменту уничтожено 30 беспилотников.

«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — заявил губернатор.

Глеб Никитин также сообщил, что, по предварительной информации, пострадали четыре человека. Им оказывается оперативная медицинская помощь, один из них госпитализирован.

В результате падения обломков беспилотников некритические повреждения получили один промышленный объект и несколько жилых домов.

На местах происшествий работают специалисты экстренных служб. Силы ПВО продолжают отражать атаку.

Напомним, с 03:00 2 июля аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет рейсы.

Кроме того, на территории Нижегородской области действует режим беспилотной опасности.

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Теги:
беспилотники Глеб Никитин
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