Мирный житель погиб при атаке беспилотников на Нижегородскую область

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Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, с ночи силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА.
К настоящему моменту уничтожено 30 беспилотников.
«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — заявил губернатор.
Глеб Никитин также сообщил, что, по предварительной информации, пострадали четыре человека. Им оказывается оперативная медицинская помощь, один из них госпитализирован.
В результате падения обломков беспилотников некритические повреждения получили один промышленный объект и несколько жилых домов.
На местах происшествий работают специалисты экстренных служб. Силы ПВО продолжают отражать атаку.
Напомним, с 03:00 2 июля аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет рейсы.
Кроме того, на территории Нижегородской области действует режим беспилотной опасности.
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