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Происшествия

Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области ночью 2 июля

02 июля 2026 07:53 Происшествия
Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области ночью 2 июля

Атаку дронов отразили в Нижегородской области в ночь на 2 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в период с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолетного типа.

«Птички» были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, с 03:00 2 июля аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет рейсы.

Также на территории Нижегородской области введен режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что резервистам «БАРС-НН» будут платить по 100 000 рублей за каждый сбитый дрон.

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Теги:
беспилотники Минобороны
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