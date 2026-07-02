Прокуратура взяла на контроль защиту прав нижегородцев после атаки БПЛА Происшествия

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Нижегородской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, минувшей ночью над территорией региона было уничтожено 30 беспилотников. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили ранения. После падения обломков зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

Сотрудники прокуратуры работают на месте происшествия. Они следят за ходом ликвидации последствий и контролируют соблюдение прав жителей.

Также в областной прокуратуре организована горячая линия. Обратиться с жалобами или за правовой помощью можно по телефону: 8 903 602 22 20.

Добавим, что в ночь с 23 на 24 июня в результате атаки беспилотников погибли два человека, еще двоих госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается как стабильное и скоро их планируют выписать.