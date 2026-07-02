Экс-главу НКО осудят за растрату более 720 000 рублей в Нижнем Новгороде Происшествия

Расследование уголовного дела о присвоении и растрате имущества некоммерческой организации завершено в Нижнем Новгороде. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, бывший руководитель одной из НКО Нижегородского района в период с сентября 2025 года по февраль 2026 года похитил имущество организации, а именно — компьютер, ноутбук, планшетные ПК, видеорегистраторы и радиостанцию. Ущерб достиг 446 496 рублей.

Кроме того, во время расследования правоохранителями был установлен еще один преступный эпизод — присвоение 276 000 рублей, принадлежащих организации.

Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) было возбуждено в апреле. 26-летнего подозреваемого задержали.

Во время обыска по месту его жительства изъяты мобильный телефон и талоны из ломбарда, подтверждающие сдачу похищенной техники.

Похищенное имущество изъято, ущерб возмещен в полном объеме. Обвиняемый полностью признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали о том, что экс-директора нижегородской фирмы обвиняют в мошенничестве на 19 миллионов рублей.