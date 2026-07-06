37 населенных пунктов остались без электричества из-за урагана на Бору Происшествия

Ликвидация последствий ураганного ветра, который привел к массовым падениям деревьев и обрывам линий электропередачи, продолжается в Борском округе. Обстановку контролирует оперативный штаб администрации муниципалитета.

В мэрию поступило 38 заявок на распил и уборку упавших деревьев в зоне ответственности местных служб. К полудню 6 июля было отработано десять участков, задействованы пять бригад МБУ «Благоустройство», две наемные бригады, а также участок электриков.

Непростой сложилась ситуация с электроснабжением. Без света остаются 37 населенных пунктов — это 700 домов, где проживают 2291 человек. Кроме того, обесточены 35 трансформаторных подстанций. Для восстановления сетей привлечены пять аварийных бригад энергетиков и пять единиц техники.

Все службы работают в круглосуточном режиме с соблюдением мер безопасности. Просим вас сохранять спокойствие, не приближаться к оборванным проводам и поваленным деревьям вблизи линий электропередач, — обратились к местным жителям представители администрации округа.

Ранее мы сообщали о том, что последствия ураганного ветра устраняют в Арзамасском округе.