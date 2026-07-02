Кафе на Алексеевской закрыли после случаев сальмонеллеза Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде приостановлена деятельность кафе, где были зафиксированы случаи кишечной инфекции среди посетителей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В связи с регистрацией заболеваний проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Работа заведения временно остановлена.

Ситуация находится на контроле управления.

Ранее сообщалось, что несколько человек были госпитализированы в инфекционную больницу с сальмонеллезом после завтрака в популярном кафе в центре города.