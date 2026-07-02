Кафе на Алексеевской закрыли после случаев сальмонеллеза

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В Нижнем Новгороде приостановлена деятельность кафе, где были зафиксированы случаи кишечной инфекции среди посетителей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В связи с регистрацией заболеваний проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Работа заведения временно остановлена.
Ситуация находится на контроле управления.
Ранее сообщалось, что несколько человек были госпитализированы в инфекционную больницу с сальмонеллезом после завтрака в популярном кафе в центре города.
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