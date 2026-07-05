Последствия ураганного ветра устраняют в Арзамасском округе Общество

Фото: соцсети Александра Щелокова

4 июля Арзамасский округ оказался под натиском стихии: ураганный ветер привёл к ряду ЧП, связанных с падением деревьев, обрывами линий электропередачи и разрушением крыш в частных домах.

Мэр Арзамаса Александр Щёлоков рассказал в своих соцсетях, что для ликвидации последствий грозового фронта, спровоцировавшего нарушение энергоснабжения, на помощь бригадам Арзамасского РЭС оперативно прибыли аварийные бригады из Перевоза, Шатков и Уреня, ожидается ещё усиление.

«Работают. Идут от большего к меньшему. Сначала закрывают вопросы по линиям 10 кВ. Потом занимаются заявками 0.4 кВ (если вы видите оборванный провод у дома, это скорее всего, он). Линии 10 кВ питают населенные пункты в целом, 0.4 кВ — конкретные улицы, дома», — поделился оперативной информацией глава города.

К ночи удалось восстановить электроснабжение населённых пунктов Березовка, Шерстино, Кожино, Чуварлейка, частично в Красном, Коваксе, Никольском, Пиявочном.

Уже к утру 5 июля энергетики смогли восстановить все высоковольтные линии, запитав все населённые пункты. «Это позволяет работать по линиям 0.4 кВ. Идут, разбиваясь на направления, поулично. Потом по отдельным заявкам», — рассказал мэр.

Наиболее сложная ситуация в Степанове, туда собирают несколько бригад, уточнил Щёлоков.

Напомним, в рабочем посёлке Выездное Арзамасского округа во время ураганного ветра погибла девочка. На крышу жилого дома обрушились строительные конструкции, проломив внутренние перекрытия, из-за чего ребёнок получил смертельные травмы.