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Общество

Работу общественного транспорта усилят из-за матча за Суперкубок 18 июля

16 июля 2026 12:30 Общество
Работу общественного транспорта усилят из-за матча за Суперкубок 18 июля

Фото: Александр Воложанин

18 июля на нижегородском стадионе «Совкомбанк Арена» пройдет матч за Суперкубок России (6+). В связи с проведением игры между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» предусмотрены дополнительные меры по транспортному обслуживанию болельщиков.

Как сообщили в ЦРТС, с 17:00 до 20:00 будет усилена работа общественного транспорта, следующего по улицам Карла Маркса, Советской и Самаркандской.

После завершения матча для удобства пассажиров организуют накопление автобусов №№ 41, 67, 7, 3, 43, 71, 90, 26, 43, 61, 45 и 87 на ближайших остановках. На маршруте № 24 интервал движения сократят до 10 минут.

Схему организации дорожного движения на время проведения мероприятия администрация Нижнего Новгорода разрабатывает дополнительно.

Ранее также сообщалось, что 18 июля изменится режим работы метрополитена.

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Теги:
Общественный транспорт Футбол ЦРТС
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