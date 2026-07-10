Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2026 16:21
Нижегородский школьник вырастил арбуз-гигант весом почти 48 килограммов
10 июля 2026 16:00
Купание разрешено в 11 водоемах Нижегородской области
10 июля 2026 15:47
Суперциклон с ливнями идет в Нижний Новгород
10 июля 2026 15:23
Чинцов вручил дипломы выпускникам направления госуправления ННГУ
10 июля 2026 15:00
Нижегородцам объяснили, как «влезать в бюджет» при планировании крупных трат
10 июля 2026 14:49
Руководитель ЦУР Алексей Ушаков провел семинар для участников программы «Герои. Нижегородская область»
10 июля 2026 14:45
Нижегородец выплатил 1,4 млн рублей алиментов после ареста авто и фургонов
10 июля 2026 14:39
Нижегородский минлесхоз проверяет оснащенность лесопожарных станций
10 июля 2026 14:14
ПИМУ выделил 67,2 млн рублей на капремонт фасада корпуса на Гагарина
10 июля 2026 13:44
Зубная фея в законе: анестезия в стоматологии станет обязательной с 1 октября
Общество

Чинцов вручил дипломы выпускникам направления госуправления ННГУ

10 июля 2026 15:23 Общество
Чинцов вручил дипломы выпускникам направления госуправления ННГУ

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

10 июля в корпусе №5 Нижегородского кремля состоялась церемония вручения дипломов выпускникам направления «Государственное и муниципальное управление» Института экономики ННГУ имени Н.И. Лобачевского. В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, ректор ННГУ Олег Трофимов, директор Института экономики Юлия Плехова, преподаватели, наставники, родители и гости.

Дипломы бакалавриата и магистратуры получили 68 выпускников.

Глава муниципального парламента Евгений Чинцов отметил, что для будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления символично получать дипломы именно в городской Думе, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь города.

«Муниципальный уровень особенно честно проверяет управленца: здесь короткая дистанция между словом и делом. Нижнему Новгороду и Нижегородской области нужны современные, неравнодушные, способные предлагать и делать специалисты. Пусть сегодняшний диплом станет для вас не финальной точкой, а хорошим стартом», — сказал председатель городской Думы.

Ректор ННГУ Олег Трофимов подчеркнул, что университет гордится своими выпускниками, а знания, полученные в Институте экономики, станут основой их профессионального развития. Он также напомнил, что ННГУ занимает 16-е место среди 40 ведущих российских вузов в рейтинге RAEX по направлению «Государственное и муниципальное управление». По его словам, сотрудничество с городской Думой позволяет студентам лучше знакомиться с повесткой развития города и применять свои компетенции при решении практических задач.

Как отметили организаторы, мероприятие направлено на формирование интереса выпускников к государственной и муниципальной службе, а также на развитие ценностных ориентиров служения в молодежной среде.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Евгений Чинцов ННГУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
10 июля 2026 10:36
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных