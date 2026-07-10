Чинцов вручил дипломы выпускникам направления госуправления ННГУ Общество

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

10 июля в корпусе №5 Нижегородского кремля состоялась церемония вручения дипломов выпускникам направления «Государственное и муниципальное управление» Института экономики ННГУ имени Н.И. Лобачевского. В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, ректор ННГУ Олег Трофимов, директор Института экономики Юлия Плехова, преподаватели, наставники, родители и гости.

Дипломы бакалавриата и магистратуры получили 68 выпускников.

Глава муниципального парламента Евгений Чинцов отметил, что для будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления символично получать дипломы именно в городской Думе, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь города.

«Муниципальный уровень особенно честно проверяет управленца: здесь короткая дистанция между словом и делом. Нижнему Новгороду и Нижегородской области нужны современные, неравнодушные, способные предлагать и делать специалисты. Пусть сегодняшний диплом станет для вас не финальной точкой, а хорошим стартом», — сказал председатель городской Думы.

Ректор ННГУ Олег Трофимов подчеркнул, что университет гордится своими выпускниками, а знания, полученные в Институте экономики, станут основой их профессионального развития. Он также напомнил, что ННГУ занимает 16-е место среди 40 ведущих российских вузов в рейтинге RAEX по направлению «Государственное и муниципальное управление». По его словам, сотрудничество с городской Думой позволяет студентам лучше знакомиться с повесткой развития города и применять свои компетенции при решении практических задач.

Как отметили организаторы, мероприятие направлено на формирование интереса выпускников к государственной и муниципальной службе, а также на развитие ценностных ориентиров служения в молодежной среде.