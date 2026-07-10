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Общество

Евгений Люлин проверил ход восстановления храма в селе Хмелевицы

10 июля 2026 17:58 Общество
Евгений Люлин проверил ход восстановления храма в селе Хмелевицы

Фото: Роман Яровицын

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе визита в Шахунский муниципальный округ ознакомился с ходом работ по возрождению храма во имя преподобного Макария Унженского.

Каменная церковь, построенная в 1813 году в стиле классицизма, была закрыта в 1937 году и долгие годы находилась в запустении. В 2025 году, спустя 313 лет после освящения первого Макарьевского храма в селе, епископ Городецкий и Ветлужский Парамон благословил начало работ по его восстановлению.

В ходе визита председатель областного парламента обсудил с настоятелем храма предстоящие этапы реставрации. Особое внимание было уделено технической стороне вопроса: специалистам предстоит оценить состояние стен и их способность выдерживать нагрузки от будущих сводов и куполов. Для этого потребуется заключение профильных экспертов. Сейчас ведутся работы по восстановлению арки между четвериком и трапезной частью храма, а также подготовка к заливке пола бетоном — это позволит начать ремонт свода четверика. Параллельно решаются вопросы с установкой окон, закупкой материалов и организацией отопления.

Евгений Люлин отметил, что восстановление храма стало общим делом для местных жителей. Основную помощь оказывают прихожане и предприниматели села, однако в современных экономических условиях средств не хватает. Тем не менее, на субботники регулярно приходят до ста человек — не только из Шахуньи, но и из соседних деревень. Примечательно, что среди волонтеров много молодежи и людей, которые раньше не посещали церковь.

«Убеждён, что с восстановления храмов начинается и возрождение самих сёл. Это наша история, вера и традиции. Уже сейчас, параллельно с работами, волонтеры чистят территории, помогают чем могут, оживает вся округа. Когда люди берутся за дело с верой и душой — всё получается. Бог благословляет и помогает в таких начинаниях», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Спикер регионального парламента также напомнил, что в возрождаемых храмах Нижегородской области регулярно возносятся молитвы о воинах, защищающих Родину.

Восстановление Макарьевской церкви в Хмелевицах — часть масштабной программы по сохранению и возрождению храмов Нижегородской митрополии. Работы продолжаются, и, как отметил Евгений Люлин, главное — чтобы они велись с душой и на благо всех жителей региона.

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Теги:
Законодательное собрание Реставрация храмы
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