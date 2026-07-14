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Общество

Нижегородки старше 65 лет чаще других становились мишенями мошенников

14 июля 2026 10:39 Общество
Нижегородки старше 65 лет чаще других становились мишенями мошенников

Женщины старше 65 лет оказались главной целью мошеннических и спам-звонков в Нижегородской области по итогам первого полугодия 2026 года. Еще одной заметной группой, на которую активно нацеливались злоумышленники, стали мужчины в возрасте от 25 до 44 лет.

Такие данные получила МТС, проанализировав нежелательные вызовы, поступавшие жителям региона в январе — июне. За шесть месяцев сервис «Защитник» заблокировал более 12,6 млн звонков.

Как показал анализ, злоумышленники в основном использовали две тактики. Одни массово обзванивали наиболее уязвимые группы населения, другие старались точечно выйти на экономически активных людей.

Чаще всего мошенники и спамеры звонили женщинам старше 65 лет. Это связывают с тем, что пожилые люди могут чаще доверять звонкам от незнакомцев, которые представляются «сотрудниками банков» или «служб безопасности», а также хуже разбираться в цифровых технологиях. Мужчины старше 65 лет тоже оказались в группе риска, но подозрительных звонков им поступало меньше.

Другой заметной мишенью стали мужчины от 25 до 44 лет. Злоумышленники рассматривают их как финансово активную аудиторию, которая пользуется банковскими и кредитными продуктами.

Всего за шесть месяцев в Нижегородской области заблокировали более 2,9 млн минут нежелательных разговоров. Если сложить это время вместе, получится около 5,5 года непрерывных звонков. В среднем один спамерский вызов длился 13 секунд.

Самыми активными для мошенников месяцами стали март и май. Праздники они использовали как дополнительный повод для звонков, маскируя свои предложения под сообщения о выигрышах, государственных выплатах и «эксклюзивных» акциях.

При этом далеко не каждый заблокированный звонок был связан с попыткой украсть деньги. Среди нежелательных вызовов было и много обычного рекламного спама. Чаще всего нижегородцам предлагали различные товары и финансовые услуги, также жителям звонили коллекторы.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что сегодня цифровая безопасность помогает защититься не только от назойливых звонков, но и от более серьезных последствий — психологического давления, утечки личных данных и потери денег.

Для этого используются в том числе сервисы, которые способны распознавать признаки мошенничества прямо во время разговора. Например, если в беседе появляются упоминания счетов, денежных переводов или кодовых слов, система может предупредить абонента о возможной опасности.

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Теги:
мошенники МТС
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