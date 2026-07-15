На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2026 19:25
Врач Кузьменко объяснил, как правильно действовать при подозрении на инфаркт
15 июля 2026 18:34
Опыт регионов используют при возрождении популяции зубров в Нижегородской области
15 июля 2026 18:33
Минцифры разработало порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников банками
15 июля 2026 18:20
Почти 17 тысяч нижегородских семей записали детей в 1 класс через «Госуслуги»
15 июля 2026 18:15
Капремонт двух мостов на Р-177 в Нижегородской области завершат в 2026 году
15 июля 2026 18:11
Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после планового ремонта
15 июля 2026 18:03
Евгений Чинцов вместе с депутатами посетил лагерь «Хочу стать десантником»
15 июля 2026 17:58
Власти назвали причину оползня в Новинках
15 июля 2026 17:44
Пять нижегородцев обратились в больницу после укусов змей
15 июля 2026 17:30
Пристань с тремя сходнями планируют построить в Дзержинске
Общество

Врач Кузьменко объяснил, как правильно действовать при подозрении на инфаркт

15 июля 2026 19:25 Общество
Врач Кузьменко объяснил, как правильно действовать при подозрении на инфаркт

Инфаркт миокарда — это острая ситуация, при которой нарушается кровоснабжение части сердечной мышцы, что приводит к её гибели. По информации ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире.

Около 70% случаев инфаркта миокарда диагностируются у мужчин, у которых это заболевание в среднем проявляется на 7−10 лет раньше, чем у женщин. При этом симптомы инфаркта у женщин и мужчин не отличаются, как сообщил врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко в интервью 360.ru.

Среди основных симптомов — выраженная боль за грудиной, ощущение давления или жжения, сильная одышка, холодный пот и страх смерти. «В общем, незабываемые ощущения», — сказал он.

По словам доктора, в этом случае действует «правило пяти минут»: при подозрении на инфаркт необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.

«Базово надо вызвать скорую и рассказать подробно симптомы, описать эти симптомы диспетчеру, чтобы на той стороне поняли, что это инфаркт, и тогда на вызов поедет реанимационная бригада, а не обычная неотложка», — пояснил он.

Кузьменко призвал не экспериментировать с препаратами, включая нитроглицерин. Самолечение может нанести вред.

«И, в принципе, больше ничего не делать, для обычных людей это самая верная рекомендация. Ну, или если люди чувствуют в себе некие знания в медицине, то можно дать 300 миллиграммов аспирина. […] Если прямо уверены, что это инфаркт», — добавил врач.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных