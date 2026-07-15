Врач Кузьменко объяснил, как правильно действовать при подозрении на инфаркт Общество

Инфаркт миокарда — это острая ситуация, при которой нарушается кровоснабжение части сердечной мышцы, что приводит к её гибели. По информации ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире.

Около 70% случаев инфаркта миокарда диагностируются у мужчин, у которых это заболевание в среднем проявляется на 7−10 лет раньше, чем у женщин. При этом симптомы инфаркта у женщин и мужчин не отличаются, как сообщил врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко в интервью 360.ru.

Среди основных симптомов — выраженная боль за грудиной, ощущение давления или жжения, сильная одышка, холодный пот и страх смерти. «В общем, незабываемые ощущения», — сказал он.

По словам доктора, в этом случае действует «правило пяти минут»: при подозрении на инфаркт необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.

«Базово надо вызвать скорую и рассказать подробно симптомы, описать эти симптомы диспетчеру, чтобы на той стороне поняли, что это инфаркт, и тогда на вызов поедет реанимационная бригада, а не обычная неотложка», — пояснил он.

Кузьменко призвал не экспериментировать с препаратами, включая нитроглицерин. Самолечение может нанести вред.

«И, в принципе, больше ничего не делать, для обычных людей это самая верная рекомендация. Ну, или если люди чувствуют в себе некие знания в медицине, то можно дать 300 миллиграммов аспирина. […] Если прямо уверены, что это инфаркт», — добавил врач.