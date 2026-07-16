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Спорт

«Хочу, чтоб закончил красиво»: Глушаков будет болеть за Месси на ЧМ-2026

16 июля 2026 16:44 Спорт
«Хочу, чтоб закончил красиво»: Глушаков будет болеть за Месси на ЧМ-2026

Фото: Полина Зубова

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков признался, что будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026. Об этом он сообщил журналистам 16 июля, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

«С первого тура я сказал, что буду болеть за Аргентину. Хочу, чтобы Месси ушел с трофеем, закончил [карьеру] красиво», — сказал экс-игрок «Пари НН» (2023).

Футболист добавил, что ранее он обменялся с Лионелем Месси майками.

«Она станет еще дороже», — улыбнулся Глушаков.

Напомним, что сборная Аргентины в среду одержала волевую победу над командой Англии со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ‑2026. Команда Лионеля Скалони в финале мундиаля сыграет со сборной Испании. Встреча пройдет 19 июля в США.

Кстати, 18 июля Нижний Новгород примет матч (6+) за Суперкубок России. На поле встретятся «Динамо» и «Спартак».

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Теги:
Спорт Футбол
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