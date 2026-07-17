Число стобалльников ЕГЭ в Нижегородской области выросло на 60% Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области по итогам ЕГЭ 2026 года более чем на 60% выросло число выпускников, набравших 100 баллов хотя бы по одному предмету. Максимальный результат получили 226 человек против 139 годом ранее. Общероссийские итоги экзамена 17 июля подвела Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

23 выпускника региона получили по 100 баллов сразу по двум предметам, еще один набрал в общей сложности 300 баллов по трем экзаменам. В региональном минобреотметили, что такие результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки школьников и эффективности профориентационной работы.

В этом году ЕГЭ сдавали более 14 тысяч человек. Из них свыше 12,7 тысячи — выпускники 2026 года, более тысячи — выпускники прошлых лет, еще 330 — студенты колледжей и техникумов.

Как сообщил глава регионального ведомства Михаил Пучков, особенно заметный рост показали результаты по физике. По его словам, 100 баллов по этому предмету получили 49 человек — почти на 20 больше, чем годом ранее. Министр также отметил, что выпускники все чаще выбирают физику для сдачи ЕГЭ, что связано с планами поступления на инженерные и технические специальности. Высокие результаты, по его словам, сохраняются и по профильной математике.

По русскому языку число стобалльников увеличилось с 33 до 54 человек. Профильную математику на максимальный балл в этом году сдали 44 выпускника против трех годом ранее. По химии 100 баллов получили 22 человека, по литературе и истории — по 14, по информатике — восемь, по биологии — пять, по обществознанию — три, по иностранному языку — два, по географии — один.

Напомним, повышение качества и доступности образования — главные приоритет нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.