Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2026 10:27
Требования к детским лагерям ужесточили в Нижегородской области
10 июля 2026 10:21
В ННГАСУ состоялся первый выпуск магистров корпоративной кафедры Минстроя России
10 июля 2026 10:03
Резкая смена погоды ждет нижегородцев в выходные
10 июля 2026 09:16
Нижегородскому выпускнику аннулируют ЕГЭ за публикацию фото заданий
10 июля 2026 09:07
Справляться с очередями на АЗС нижегородцам помогут волонтеры
10 июля 2026 09:00
Эксклюзив
Новые правила работы маркетплейсов: изменится ли что-то для нижегородцев
10 июля 2026 07:00
Эксклюзив
Нижегородцам объяснили, как не получить штраф за перевозку бензина
09 июля 2026 18:40
Нижегородские власти утвердили размеры платы за детсады для расчета компенсаций
09 июля 2026 18:32
Танкист «Башкир» рассказал о самом мерзком из увиденного в зоне СВО
09 июля 2026 18:03
Эксклюзив
Создание Нижегородского центра реабилитации диких животных пока отложили
Общество

Нижегородскому выпускнику аннулируют ЕГЭ за публикацию фото заданий

10 июля 2026 09:16 Общество
Нижегородскому выпускнику аннулируют ЕГЭ за публикацию фото заданий

Фото: Александр Воложанин

Выпускнику из Нижегородской области аннулируют результаты ЕГЭ за публикацию заданий в интернете, сообщил глава регионального минобра Михаил Пучков в своем Max-канале.

Глава министерства напомнил, что даже если выпускника не поймали с телефоном непосредственно во время экзамена, это не означает отсутствие последствий, поскольку в пунктах проведения экзамена ведется видеозапись.

Сигнал о нарушении поступил из Федерального центра тестирования 9 июля. Выпускник сдавал экзамен 11 июня. Он сфотографировал свое задание и разместил снимок в общедоступном чате мессенджера.

«Просмотр видеозаписи подтвердил факт наличия телефона у молодого человека и явно виден момент фотографирования КИМа», — отметил Михаил Пучков.

Кроме того, на записи выявили еще одного выпускника с телефоном, который также его использовал.

В результате результаты обоих участников будут аннулированы. Сдать ЕГЭ повторно они смогут только в следующем году.

С сотрудниками пункта проведения экзамена, допустившими нарушение порядка, проводится работа для выяснения всех обстоятельств и принятия мер.

Министр отметил, что «правила и условия экзамена должны быть одинаковыми для всех» и подчеркнул: списывание — это нечестно по отношению к одноклассникам.

Ранее сообщалось, что почти 200 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ Михаил Пучков школьники
Поделиться:
Новости по теме
07 июля 2026 18:43
Школа 800 в Нижнем Новгороде вырастила первого стобалльника по ЕГЭ
25 июня 2026 09:49
Нижегородский школьник набрал 300 баллов на ЕГЭ
15 июня 2026 19:00
Два нижегородских выпускника сдавали китайский язык на ЕГЭ
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных