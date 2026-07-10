Нижегородскому выпускнику аннулируют ЕГЭ за публикацию фото заданий Общество

Фото: Александр Воложанин

Выпускнику из Нижегородской области аннулируют результаты ЕГЭ за публикацию заданий в интернете, сообщил глава регионального минобра Михаил Пучков в своем Max-канале.

Глава министерства напомнил, что даже если выпускника не поймали с телефоном непосредственно во время экзамена, это не означает отсутствие последствий, поскольку в пунктах проведения экзамена ведется видеозапись.

Сигнал о нарушении поступил из Федерального центра тестирования 9 июля. Выпускник сдавал экзамен 11 июня. Он сфотографировал свое задание и разместил снимок в общедоступном чате мессенджера.

«Просмотр видеозаписи подтвердил факт наличия телефона у молодого человека и явно виден момент фотографирования КИМа», — отметил Михаил Пучков.

Кроме того, на записи выявили еще одного выпускника с телефоном, который также его использовал.

В результате результаты обоих участников будут аннулированы. Сдать ЕГЭ повторно они смогут только в следующем году.

С сотрудниками пункта проведения экзамена, допустившими нарушение порядка, проводится работа для выяснения всех обстоятельств и принятия мер.

Министр отметил, что «правила и условия экзамена должны быть одинаковыми для всех» и подчеркнул: списывание — это нечестно по отношению к одноклассникам.

Ранее сообщалось, что почти 200 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов.