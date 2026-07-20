100 лет назад ушел из жизни Феликс Дзержинский Общество

Фото: Российский государственный военный архив

20 июля исполнилось 100 лет со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского. Для большинства он остается «железным Феликсом» — основателем и первым руководителем ВЧК. Однако в последние годы жизни он занимался прежде всего восстановлением экономики страны после Гражданской войны.

В апреле 1921 года Дзержинского назначили народным комиссаром путей сообщения. К тому времени ж/д транспорт находился в тяжелом состоянии, но менее чем за три года под его руководством отрасль удалось восстановить и превратить в один из ключевых элементов экономики. В феврале 1924 года он возглавил Высший совет народного хозяйства СССР (ВСНХ), а также Главное управление металлургической промышленности — «Главметалл».

Как отмечает в монографии «Ф. Э. Дзержинский — экономист» Владимир Михалкин, в период НЭПа Дзержинский стал одним из идеологов индустриального развития страны. При нем начали формироваться новые отрасли промышленности, включая авиа-, тракторо-, судо- и радиостроение. Он участвовал в разработке первых государственных планов развития экономики, выступал за внедрение хозяйственного расчета, уделял большое внимание вопросам производительности труда и оплаты работников. Современники отмечали его требовательность к точности расчетов: Дзержинский лично проверял статистические данные, анализировал показатели и не боялся признавать собственные ошибки.

За интерес к развитию промышленности и новым технологиям его называли «рыцарем индустрии». Он увлекался радио, стал первым председателем Общества друзей советской кинематографии, а также входил в президиум Общества изучения межпланетных сообщений вместе с Константином Циолковским и Фридрихом Цандером.

С именем Дзержинского тесно связан и город Дзержинск Нижегородской области. Свое нынешнее название он получил в 1929 году, а в 1948 году в центре города установили один из самых известных памятников революционеру — десятиметровую бронзовую скульптуру работы Сергея Меркурова.

Еще одной важной страницей его деятельности стала борьба с детской беспризорностью. Возглавляя Комиссию по улучшению жизни детей при ВЦИК, Дзержинский занимался созданием системы помощи сиротам, оставшимся без родителей после революции и Гражданской войны. В память об этой работе в 2023 году рядом с памятником Дзержинскому в городе появилась скульптурная композиция с мальчиками-беспризорниками.