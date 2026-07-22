Дорожные службы обследуют Нижний Новгород после разгула стихии Общество

Дорожные службы и представители районных администраций обследуют территории, чтобы выявить подтопления и зафиксировать другие последствия сильного ливня с порывистым ветром и градом. Непогода накрыла Нижний Новгород днем 22 июля.

В местах, где подтопления происходят регулярно, ливневая канализация постепенно отводит воду, сообщили в мэрии. В частности, речь идет о Московском шоссе, Лысогорской улице и других участках. В остальных случаях к работе привлекается дорожная техника, включая специализированные машины АО «ОКО».

Напомним, что ураган сорвал крышу здания на улице Большой Печерской. Конструкция рухнула на провода и проезжую часть. Движение парализовано.