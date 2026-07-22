Готовность пляжа Светлоярского озера к купальному сезону проверил партийный десант «Единой России» Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Сормовском районе Нижнего Новгорода состоялся партийный десант, посвящённый проверке готовности пляжа на Светлоярском озере к купальному сезону. В состав рабочей группы вошли представители администрации района, сотрудник отдела полиции №8 Управления МВД России по Нижнему Новгороду, сотрудники региональной общественной приемной Д.А. Медведева, активисты ВОД «Отцы России» и активисты партии «Единая Россия».

«Сегодня мы осмотрели пляж и общественные пространства. Парк благоустраивался в 2019—2020 годах, и за 6−7 лет состояние отличное. Всё содержится в превосходном виде. Люди довольны — мы поговорили и с родителями, и с детишками, все пользуются благоустройством. Но в ходе инспекции мы заметили и другое: к сожалению, есть случаи, когда родители с малыми детьми находятся на пляже не совсем трезвые. Именно поэтому важна не только самодисциплина, но и общественный контроль. Такие рейды дисциплинируют, помогают людям принимать правильные решения и не допускать подобного впредь. Мониторинг для того и нужен, чтобы не просто посмотреть, всё ли на месте, а чтобы люди чувствовали: за их безопасностью следят, о них заботятся», — подчеркнул генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», территориальный координатор проекта «Вам решать!» Михаил Морозов.

Особое внимание участники рейда уделили детской безопасности. В ходе осмотра проверили наличие буйков, обозначающих границы заплыва для детей, оценили состояние детской зоны купания, а также наличие лодки, спасательного инвентаря и укомплектованность аптечки на спасательном посту.

«Регулярный мониторинг — это возможность увидеть ситуацию своими глазами и услышать жителей напрямую. По итогам выезда на Светлоярское озеро в Сормовском районе можем сказать: территория в хорошем состоянии, серьезных нареканий нет. Это результат совместной работы депутатов, активистов и неравнодушных жителей района. Мы продолжим следить за общественными пространствами — безопасность и комфорт семейного отдыха остаются нашими приоритетами», — рассказал руководитель региональной общественной приемной Д.А. Медведева Виктор Лунин.

Отдельно рабочая группа осмотрела детскую игровую площадку «Пиратская бухта» с горками, различными приспособлениями для лазания и качелями: всё оборудование исправно. Также партийный десант оценил безопасность и чистоту прибрежной зоны, состояние воды, наличие солнцезащитных зонтов.

В ходе осмотра участники инспекции также пообщались с отдыхающими и получили обратную связь о состоянии общественного пространства. Специалисты провели профилактические беседы с детьми и подростками, находившимися на пляже без сопровождения взрослых.

Итоги мониторинга прокомментировал член Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Нижегородской области Артём Попов:

«Прежде всего, хочу отметить, что здесь очень хорошая семейная атмосфера: много отдыхающих, все в хорошем настроении, дети под чутким присмотром родителей и спасателей. Спасатели оснащены всем необходимым — инвентарём, аптечкой, оборудованием. На территории пляжа много общественных пространств: детские площадки, зоны купания с шезлонгами, волейбольные площадки, уличные тренажёры и даже зона для рыбалки. В зоне купания установлены ограждения и буйки. Могу дать удовлетворительную оценку нашему мониторингу. Будем продолжать такие выезды».

Напомним, вопросы безопасности и благоустройства общественных пространств — один из ключевых разделов Народной программы. Особое внимание уделяется детской безопасности на водных объектах. Активисты партии совместно с представителями администраций, правоохранительных органов и общественных организаций на регулярной основе проводят системные мониторинги пляжей и зон отдыха для выявления рисков. В случае фиксации недостатков информация оперативно передаётся в профильные службы для устранения нарушений.







