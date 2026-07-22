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Бюджет, соцобъекты и квартиры для сирот рассмотрела дума Нижнего Новгорода

22 июля 2026 16:30 Общество
Бюджет, соцобъекты и квартиры для сирот рассмотрела дума Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Корректировку бюджета, строительство соцобъектов, увековечивание памяти выдающихся нижегородцев, а также изменения в ряд муниципальных нормативных правовых актов рассмотрели депутаты гордумы Нижнего Новгорода на очередной заседании под председательством Евгения Чинцова.

Всего в повестке дня было 18 вопросов. Первый касался изменений параметром городского бюджета. Доходы и расходы 2026 года увеличены на 553 млн рублей — в основном за счет собственных доходов (460 млн рублей) и межбюджетных трансфертов.

Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, дополнительные средства направят на социально значимые направления: ремонт и содержание дорог, расселение аварийного фонда, модернизацию светофоров, создание спортивных площадок, развитие системы комплексной реабилитации инвалидов и другие задачи. Также поддержано постатейное перераспределение ассигнований и средств сложившейся экономии.

С учетом изменений основные параметры бюджета составят: доходы — 87,91 млрд рублей, расходы — 90,958 млрд рублей, дефицит — 3,048 млрд рублей.

В ходе заседания внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты муниципалитета. Документы приведены в соответствие с федеральным законодательством и актуализированы с учетом статуса городского округа. Так, поправки затронули Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, Прогнозный план приватизации и перечни муниципального имущества — это направлено на формирование единой системы управления.

Также была скорректирована программа комплексного развития социальной инфраструктуры до 2030 года. Ее дополнили двумя объектами физкультуры и спорта и двумя образовательными учреждениями. По восьми ранее включенным объектам уточнены параметры вместимости и сроки ввода.

Отдельным решением в муниципальную собственность приняты 14 квартир для детей-сирот. Они расположены в Автозаводском, Канавинском, Кстовском, Сормовском районах и Новинках.

«Подобные решения мы с коллегами-депутатами принимаем практически на каждом заседании, что свидетельствует о системности совместной с региональным правительством работе в этой сфере», — отметил Евгений Чинцов.

Депутаты также единогласно поддержали инициативы по увековечению памяти выдающихся нижегородцев. В микрорайоне Сортировочный установят бюст Герою Социалистического Труда, начальнику станции «Горький-товарный» Ивану Макарову. В Ленинском районе появится мемориальная доска выпускнику школы №138 Дмитрию Хрулеву, погибшему при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

Председатель гордумы отметил, что Иван Макаров в годы Великой Отечественной войны был одним из организаторов отправки на фронт продукции горьковских оборонных предприятий и внес значительный вклад в Победу и послевоенное восстановление страны. Говоря о Дмитрии Хрулеве, он напомнил, что это наш современник, погибший в зоне СВО.

«Оба героя достойны остаться в памяти нижегородцев, а их пример должен служить нравственным ориентиром для всех нас», — подчеркнул Евгений Чинцов.

Ранее сообщалось, что памятник легендарному хоккеисту Виктору Коноваленко установят в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Бюджет Гордума Социальная сфера
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