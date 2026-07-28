39 команд из разных регионов России приняли участие в турнире по баскетболу в новом формате 3D CUP в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Татьяна Малова

В Нижнем Новгороде на стритбольной площадке в Александровском саду завершился второй сезон 3D CUP — баскетбольного проекта нового формата: три команды одновременно находятся на площадке, каждая из которых защищает свое кольцо и атакует два других.

В соревнованиях приняли участие 39 команд из разных регионов России. Гостями турнира стали более 2 500 человек, трансляции матчей собрали свыше 30 тысяч просмотров.

Программа состязаний была разделена на три игровых тура, по итогам которых сильнейшие команды получили право сыграть в гранд-финале. Финальный игровой день включал групповые матчи, полуфиналы, финал третьего тура, развлекательную программу и решающий гранд-финал сезона.

«Второй сезон 3D CUP показал, что формат выходит за рамки отдельного экспериментального турнира. Собственная логика игры, уникальная конфигурация площадки, высокая тактическая вариативность и понятная соревновательная система дают 3D CUP потенциал стать самостоятельным направлением в баскетболе. В этом году проект вырос уже в целый фестиваль, в трех этапах которого поучаствовали не только нижегородцы, но и баскетболисты из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Твери. Спасибо всем командам за игру, а организаторам — за новый формат уличного баскетбола!» — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Победителем первого тура, состоявшегося 20 июня, стала команда GOD DAMN из Нижнего Новгорода. Второе и третье места также у нижегородцев — БК «Сомали» и «Вечный город». По итогам второго тура, который прошел 4 июля, на пьедестал почета также поднялись команды из Нижнего Новгорода. Победу одержала Looney Tunes. Серебряным призером стала «ГЕОТЕКСИНТ PRO», бронзу завоевала GOD DAMN PRO.

Третий тур 25 июля выиграла команда Gorky PRO из Москвы. Второе место — у команды «АННИНО-ОЗСК» из Санкт-Петербурга, третье — у нижегородской команды «ГЕОТЕКСИНТ».

Чемпион сезона был определен в этот же день в серии буллитов гранд-финала 3D CUP. Им стала команда GOD DAMN PRO из Нижнего Новгорода, второй год подряд одерживающая победу в этих соревнованиях. Серебряным призером гранд-финала стала команда Gorky PRO, бронзовые медали завоевала «ГЕОТЕКСИНТ».

Специальные награды гранд-финала получили три нижегородских спортсмена. Самым ценным игроком был признан Максим Ячменев, реализовавший два решающих буллита. Лучшим защитником стал Прохор Фомин, лучшим снайпером — Демьян Давыдов.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовых мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.