Развитие инновационных видов спорта обсудили на заседании комиссии Госсовета Спорт

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Заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» состоялось в Российском технологическом университете (МИРЭА) в Москве. Его провел губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. На заседании обсудили развитие инновационных (технологичных) и технических видов спорта в России, их медико-биологическое обеспечение, вопросы реабилитации участников СВО.

«Технические и инновационные виды спорта находятся на стыке спорта, экономики и образования», — отметил Дмитрий Миляев.

Также он заявил, что высокие технологии в спорте сегодня — это не просто дань моде.

«Это важный шаг к технологическому суверенитету России, отличная база для подготовки будущих инженерных кадров и, конечно, мощнейший инструмент для социальной и медицинской реабилитации», — отметил глава Тульской области.

Одним из проблемных вопросов, препятствующих развитию инновационных и технических видов спорта, участники заседания назвали законодательное регулирование понятия об инновационных и технических видах спорта. В связи с этим Министерству спорта РФ предложено подготовить соответствующие предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте». Кроме того, минспорту РФ рекомендовано при участии других заинтересованных федеральных ведомств обеспечить разработку программы по развитию инновационных (технологичных) и технических видов спорта.

Одним из преимуществ инновационных (технологичных) и технических видов спорта Дмитрий Миляев назвал их высокую доступность, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, специфика таких видов спорта имеет пересечения с потребностями на рынке труда в стране. Спортсмены высокого класса по таким видам спорта в перспективе могут быть востребованы по следующим профессиям: оператор беспилотных летательных аппаратов, программист, IT-специалист, инженер и т. д.

Важной составляющей развития инновационных видов спорта является наличие материально-технической базы. Так, в рамках программы Министерства спорта РФ «Бизнес спринт» по всей стране строятся фиджитал-центры, призванные стать флагманскими площадками для всех инновационных видов спорта в регионах. Субъектам РФ рекомендовано учитывать укомплектованность фиджитал-центров кадрами, а также предусмотреть в них отделения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе отделения, предоставляющие возможность инклюзивных занятий.

Министерству спорта РФ также рекомендовано провести инвентаризацию спортивных объектов разных форм собственности, на которых потенциально возможно проводить официальные спортивные соревнования по инновационным (технологичным) и техническим видам спорта, учитывая при этом возможность размещения на объекте отделений по разным видам спорта.

На заседании также обсуждались вопросы, связанные с оснащением качественным оборудованием и инвентарем и ввозом в страну отдельных запасных частей. Дмитрий Миляев поручил рабочей группе по вопросам развития спортивной индустрии и предпринимательства провести анализ импортозамещения инвентаря и запасных частей для занятий техническими видами спорта.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам медико-биологического обеспечения. Дмитрий Миляев отметил, что каждому спортсмену необходимо обеспечивать качественный медицинский контроль на протяжении всей его спортивной карьеры.

«Инновационные и технические виды спорта открывают безграничные возможности для реабилитации ветеранов СВО, социализации людей с инвалидностью и воспитания молодежи в духе патриотизма. В нашей стране накоплен огромный опыт развития таких видов спорта. Убежден, что при консолидации усилий спортивных федераций и власти нас ждут новые прорывы», — сказал Дмитрий Миляев.